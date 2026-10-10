Vicario-Juve, perché il riscatto è già a un passo e quanto costa il futuro tra Alisson e Palmisani

TORINO - Una manciata di partite possono convincere, sì. Ma a fare la differenza, per Guglielmo Vicario, in quest’inizio di stagione è stato soprattutto l’atteggiamento. Alla Continassa, spesso, parla lui. Perché è una voce autorevole. Perché ha il carisma per farlo. E perché sente la Juve più di tanti, probabilmente più di tutti: è la traduzione di quel tifo che ha covato da bambino, poi da ragazzo, fino a diventare un professionista. Ecco, adesso si mescola alla responsabilità che ha. Quella di gestire i pali bianconeri. E di fare in modo che la sensazione di essere al posto giusto e al momento giusto duri il più a lungo possibile.