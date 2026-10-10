Spalletti, il regalo può arrivare al secondo tentativo: il mercato Juve è già caldo

La partenza lanciata con il Cagliari e la chiamata di Mancini in Nazionale hanno acceso i riflettori su Alessandro Romano , ma in realtà l’attenzione della Juventus sul centrocampista era già alta nell’ultima estate, soprattutto per la presenza nella dirigenza bianconera di Massara, che conosce bene il ragazzo proveniente dal settore giovanile della Roma. Romano è il nome principale per rendere più azzurra la mediana del futuro Juve, ma la concorrenza è nutrita e pronta ad accelerare, Inter in testa.

Ecco perché la dirigenza bianconera vorrebbe anticipare la mossa a gennaio, eventualmente anche lasciando il calciatore in prestito al Cagliari fino a fine stagione. Però il club rossoblù ha altre intenzioni e non intende impostare un’operazione del genere nella finestra invernale, preferendo eventualmente aprire un’asta per l’estate. In ogni caso la Juve c’è e la trattativa per Romano sarà uno dei temi di mercato più interessanti dei prossimi mesi. Tuttavia la squadra di Spalletti ha anche altre priorità, specialmente per quanto riguarda il mese di gennaio. Non che il centrocampo non sia un tema per la finestra invernale: qualcosa può succedere, soprattutto se il rendimento di Koopmeiners dovesse confermarsi altalenante.