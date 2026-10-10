Cagliari-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Dopo tre settimane di sosta è tempo di tornare in campo e per la Juve c'è subito la trasferta insidiosa di Cagliari. I rossoblù sono partiti forti e hanno accumulato 12 punti (4 vittorie e una sconfitta), i bianconeri inseguono a due lunghezze e avranno davanti un bel tour de force tra campionato ed Europa League. Spalletti sta studiando le mosse per affrontare al meglio i sardi, soprattutto le condizioni di alcuni giocatori utilizzati dalle rispettive nazionali in queste tre settimane.