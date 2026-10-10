Cagliari-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
Dopo tre settimane di sosta è tempo di tornare in campo e per la Juve c'è subito la trasferta insidiosa di Cagliari. I rossoblù sono partiti forti e hanno accumulato 12 punti (4 vittorie e una sconfitta), i bianconeri inseguono a due lunghezze e avranno davanti un bel tour de force tra campionato ed Europa League. Spalletti sta studiando le mosse per affrontare al meglio i sardi, soprattutto le condizioni di alcuni giocatori utilizzati dalle rispettive nazionali in queste tre settimane.
Cagliari-Juve, orario e dove vederla
Cagliari e Juventus si preparano a sfidarsi domenica 11 ottobre in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà in Sardegna, con il calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. I tifosi potranno seguire il match in diretta su DAZN, attraverso le Smart TV compatibili. La visione sarà disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e PC, accedendo all’applicazione o al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.
Le probabili formazioni
Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane
Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. All. Spalletti
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS