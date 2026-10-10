Finisce la sosta anche per la Juventus Next Gen e ora la squadra di Brambilla torna in campo per affrontare in trasferta l’Arzignano Valchiampo. Una ripartenza dopo un periodo che si divide tra Torino e Vinovo per la seconda squadra bianconera: "La settimana della pausa Nazionali è un po’ particolare perché ci uniamo negli allenamenti alla prima squadra alla Continassa: per questo motivo, siamo riusciti a lavorare con il gruppo al completo negli ultimi giorni - dice il tecnico bianconero -. La Next Gen è reduce da un pareggio a reti bianche contro il Desenzano e vuole sicuramente ripartire con un risultato positivo.