Diretta Juve Next Gen ad Arzignano: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C
Finisce la sosta anche per la Juventus Next Gen e ora la squadra di Brambilla torna in campo per affrontare in trasferta l’Arzignano Valchiampo. Una ripartenza dopo un periodo che si divide tra Torino e Vinovo per la seconda squadra bianconera: "La settimana della pausa Nazionali è un po’ particolare perché ci uniamo negli allenamenti alla prima squadra alla Continassa: per questo motivo, siamo riusciti a lavorare con il gruppo al completo negli ultimi giorni - dice il tecnico bianconero -. La Next Gen è reduce da un pareggio a reti bianche contro il Desenzano e vuole sicuramente ripartire con un risultato positivo.
Arzignano-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen si prepara ad affrontare l’Arzignano in trasferta, in un match valido per la nona giornata del Girone A di Serie C. La partita andrà in scena sabato 10 ottobre 2026, con calcio d’inizio fissato alle 17:30 presso lo stadio Dal Molin. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go, sulle app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.
Le probabili formazioni
Arzignano (3-4-2-1): Manfrin, De Santis, Milillo, Nenna; Fosu, Gatti, Moretti, Cariolato; Lakti, Penta; Mattioli. All. Di Donato
Juve Next Gen (3-5-2): Radu, Rizzo, Montero, Corradi; Savio, Owusu, Macca, Melegoni, Grelaud; Oboavwoduo, Guerra. All. Brambilla
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