La Juve Next Gen non approfitta della sosta e non riesce a rialzare la testa contro l'Arzignano, che vince 2-1 e festeggia. I padroni di casa confermano l’ottimo momento di forma e conquistano il quinto risultato utile di fila , salendo al momento al terzo posto in classifica. Sentimenti opposti per la squadra di Brambilla ( nonostante la fiducia espressa al gruppo ) che invece resta al quart'ultimo posto, ma con una gara da recuperare. Un momento difficile con i tre punti che mancano dalla prima giornata, ma anche sfortunato, visti i due legni centrati da Amaradio e Durmisi , autore anche del gol che riapre la partita dopo il raddoppio firmato da De Santis e Corradi.

96' - Triplice fischio: l'Arzignano batte la Juve 2-1 grazie ai gol di De Santis e Moretti. A nulla è servita la rete dei bianconeri con Durmisi.

95' - Nanni salta un avversario e poi viene atterrato da Merola, giallo anche per lui.

94' - Moretti si aggrappa alla maglia di Merola e viene ammonito.

92' - Altri cambi da entrambi i lati. Nell'Arzignano entra Romio al posto di Mattioli, nella Juve Turco per Savio.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

88' - Sostituzione nell'Arzignano: De Santis lascia il campo a Campesan.

87' - TRAVERSA DELLA JUVENTUS!

Durmisi è bravo a vincere un duello aereo e trasformare in oro un crosso lungo dal fondo, ma l'attaccante è sfortunato e la palla cade sulla traversa.

82' - GOL DELLA JUVENTUS!

Elimoghale si libera sulla sinistra e crossa bene per Durmisi, che di piatto fa centro e riapre il match.

82' - OCCASIONE ARZIGNANO!

Padroni di casa sempre pericolosi da angolo: Nanni di testa non trova la porta per poco.

78' - Greleaud e Mazur prendono il posto di Pagnucco e Ripani.

68' - RADDOPPIA L'ARZIGNANO!

Moretti approfitta di un'indecisione di Corradi e si inserisce in area, mentre Savio interviene in diagonale con un attimo di ritardo. L’attaccante dell’Arzignano ha così tutto il tempo per prendere la mira e battere Radu.

65 - Brambilla cambia qualcosa: Amaradio e Rizzo lasciano il campo ad Elimoghale e Guerra.

61' - L'ARZIGNANO SI GIOCA L'FVS!

Il tecnico Di Donato manda l'arbitro al monitor pe ril fallo di Pagnucco, chiedendo il rosso. Il direttore di gara però non cambia la propria decisione.

60' - Pagnucco entra in ritardo su Gatti e si prende il giallo.

55' - Cambio nell'Arzignano: Castegnaro prende il posto di Penta.

54' - BRAMBILLA USA L'FVS!

L'allenatore si gioca la card e manda l'arbitro al monitor per una strattonata tra Bassi e Brugarello, ma per l'arbitro non c'è nulla.

52' - PALO DELLA JUVE!

Gran girata al volo di Amaradio in area, ma il suo destro si stampa sul palo. Poi sulla ribattutta Pagnucco fa volare Vannucchi.

48' - Gatti stende Ripani e viene ammonito. Fallo taccio e giallo sacrosanto.

46' - La Juve Next Gen dà il via al secondo tempo.

Cambio nell'Arzignano prima della ripresa: Nanni prende il posto di Fosu. La Juve invece riparte con gli stessi uomini.

45' - L'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina senza recupero e con l'Arzignano avanti 1-0 contro la Juve Next Gen grazie al gol di De Santis.

40' - La Juve tiene il possesso, ma non trova varchi.

35' - Merola innesta Pagnucco, che vola sul fondo e prova l'assist rasoterra, ma l'Arzignano è attento.

26' - Prima ammonizione del match: Fosu salta Brugarello e il difensore lo ferma fallosamente, evitando una ripartenza pericolosa. Prende così il giallo.

21' - Milillo svetta su Brugarello sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Altra occasione su palla inattiva per l’Arzignano.

14' - GOL DELL'ARZIGNANO!

Lakti crossa perfettamente un calcio d'angolo e De Santis svetta più in alto di tutto, spedendo la palla in rete.

12' - Pagnucco si inserisce bene e poi serve Durmisi in area, che stoppa e prova a tirare da posizione defilata, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa.

7' - Si fa vedere anche la Juve con Merola, che aggancia bene il pallone sulla trequarti, poi converge, ma calcia troppo piano.

3' - Primo spunto di Fosu sulla destra: l'esterno vola sul fondo e crossa bene, ma Corradi chiude con precisione.

1' - Si comincia: l'Arzignano gioca il primo pallone del match.