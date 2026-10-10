Neto salta Cagliari-Juve: il motivo dell'assenza del portiere brasiliano

Neto non prenderà parte alla trasferta di Cagliari insieme ai suoi compagni. Il portiere brasiliano, arrivato alla Juventus per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Grabara , non sarà a disposizione di Spalletti per il prossimo impegno. La sua assenza, tuttavia, non è legata a problemi fisici o a nuovi acciacchi. A impedirgli di scendere in campo è una squalifica che deve ancora essere scontata.

La Juventus dovrà quindi affrontare la trasferta contro il Cagliari senza poter contare su Neto . L'estremo difensore, ingaggiato per ricoprire il ruolo di vice-Vicario, non potrà essere inserito tra i giocatori disponibili per la partita. La causa è una sanzione disciplinare ricevuta durante la sua precedente esperienza in Brasile, con la maglia del Botafogo . Il provvedimento è ancora da scontare e lo costringerà a saltare l'appuntamento con i bianconeri. Non si tratta, dunque, di una scelta tecnica da parte di Spalletti né di una precauzione legata alle sue condizioni atletiche.

Il motivo della squalifica di Neto

Prima di approdare alla Juventus, Neto aveva fatto ritorno in Brasile nell'estate del 2025, dopo la parentesi in prestito all'Arsenal. Il portiere aveva scelto di ripartire dal Botafogo, ma la sua avventura con il club brasiliano non si è rivelata particolarmente positiva. Nel corso della sua esperienza ha totalizzato ventidue presenze complessive, dovendo fare i conti anche con alcuni problemi muscolari che ne hanno condizionato la continuità. A complicare ulteriormente il suo percorso è arrivato l'episodio che ha portato alla squalifica ancora da scontare. Nell'ultima partita disputata con il Botafogo, infatti, Neto è stato espulso durante la sfida contro il Bahia. Il cartellino rosso è arrivato in seguito alle proteste eccessive rivolte all'arbitro.

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