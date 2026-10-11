Juve, a Cagliari un ko che Spalletti non ha dimenticato: la trappola Pisacane da disinnescare

TORINO - Nella mente di Spalletti c’è ben chiaro il ricordo del 17 gennaio, ancora fresco: una serata a Cagliari in cui la Juve aveva dominato in lungo e in largo per ampi tratti del match, salvo poi tornare a Torino con zero punti, castigata dal jolly pescato da Mazzitelli. Qualcosa è cambiato, nell’assetto e negli interpreti delle due squadre, ma non sono diversi gli allenatori: sempre Pisacane e, appunto, Spalletti, che vuole attentamente evitare un’altra beffa. E ha studiato le contromisure: è un Cagliari che ha più o meno la stessa filosofia calcistica della passata stagione, ma Pisacane’ha reso ancora più efficace e spietato. Del resto i rossoblù fino a qui hanno meritato una classifica da sogno, frutto di quattro vittorie su cinque partite di campionato.

Una solidità che poggia su basi difensive: i rossoblù hanno incassato appena due reti, come nessuno nei principali campionati europei. Eppure il paradosso è che concede spazi e pure la possibilità di calciare, salvo poi castigare grazie a ripartenze micidiali. Ma sarebbe riduttivo dire che il Cagliari sia tutto difesa e contropiede. Spalletti lo ha spiegato piuttosto bene alla vigilia: la squadra di Pisacane ha la padronanza tecnica che permette, una volta recuperato il pallone, ai giocatori di palleggiare in abilità anche negli spazi stretti. E di diventare micidiali nel capitalizzare le occasioni a disposizione: vittorie sempre di corto muso, tre volte per 1-0 e il 2-1 all’Atalanta. Dall’altra parte la Juventus, per vocazione spallettiana, tenderà a dominare il gioco e la statistica del possesso palla, però dovrà cercare di andarsi a prendere qualcosa di diverso rispetto all’ultima volta.