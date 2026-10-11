Juve Primavera ko, il Genoa di un super Robinho Jr cala il tris: inutile il gran gol di Corigliano
La Juve Primavera sprofonda a Vinovo contro il Genoa dell’ex Criscito. Un dominio rossoblù, grazie anche alle super giocate di Robinho jr, figlio dell’ex giocatore del Milan. La stellina del Grifone semina il panico e confeziona l’assist per Tondi e il gol del raddoppio. A chiudere il match ci pensa poi Lafont. L’unica gioia dei bianconeri è la perla su punizione di Corigliano. I ragazzi di Padoin restano all’ultimo posto in classifica a tre punti, senza neanche una vittoria da inizio stagione.
Juve Primavera-Genoa, la cronaca del match
95' - Triplice fischia: il Genoa batte 3-1 la Juve grazie ai gol di Tondi, Robinho e Lafont. Nel finale Corigliano sigla la rete della bandiera.
91' - Gioco pericoloso di Judelson su Bracco: cartellino giallo.
90' - Concessi cinue minuti di recupero.
89' - GOL DELLA JUVENTUS!
Corigliano realizza una perla su punizione dai venticinque metri, primo gol con la Primavera.
85' - LA JUVE SPRECA IL GOL DELLA BANDIERA!
Camara conduce bene il pallone e serve Bracco, che davanti il portiere calcia fuori.
78' - ALTRA CHANCE DEL GENOA!
Ancora una volta Damiano riparte in velocità, ma non riesce a battere Nava.
76' - Esce Robinho jr, al suo posto Gibertini. Anche Tony in campo per Gecaj.
75' - NAVA EVITA IL POKER!
A Robinho jr basta un tocco per aprire un'autostrada, che il Genoa percorre fino a mandare in porta Damiano, che però calcia centrale dove trova l'ottima risposta del portiere della Juve.
70' - Sostituzione anche per Criscito: Spicuglia prende il posto dell'ammonito Lauricella.
69' - Ultimo cambio per la Juve: Reynaud lascia il posto a Gielen.
66' - TRIS DEL GENOA!
Lafont si inserisce bene, sterza al limite dell'area e con un bel piattone batte Nava.
60' - Sostituzione anche nella Juve: Tiozzo lascia il campo a Corigliano.
57' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Bellone (infortunato) e Taieb, dentro Damiano e Judelson.
55' - Prova ad alzare il ritmo la Juve: Tiozzo imbuca per Sosna, che entra in area ma calcia troppo debolmente con il sinistro. Baccelli blocca senza problemi.
53' - Lauricella non temporeggia e si prende il giallo.
52' - La Juve si fa vedere dalle parti di Baccelli con Bracco, che prova il destro a giro, deviato sul più bello da un intervento difensivo.
46' - Bamballi entra in ritardo su Vazz e viene ammonito.
46' - Via al secondo tempo: il Genoa gioca il primo pallone.
La Juve fa due cambi prima della ripresa: Bracco e Rigo al posto di Bamballi e Lopez. Il Genoa riparte con gli stessi undici.
45'+2' - L'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina 2-0 per il Genoa grazie ai gol di Tondi e Robinho.
45' - Concessi due minuti di recupero.
45' - RADDOPPIO DEL GENOA, SUPER ROBINHO!
Il figlio d'arte prende palla, semina il panico, salta due avversi e poi davanti a Nava fa centro.
44' - Sosna prova a involarsi verso la porta, ma Doucoure con una spallata lo ferma.
37' - Robinho jr è imprendibile, si libera per il tiro e fa partire un mancino potente che si alza di poco sopra la traversa.
35' - OCCASIONE JUVE!
Dagli sviluppi di un calcio da fermo, un pallone vagante arriva in area, tutti lisciano e la sfera arriva ad Ali Camara, che però spara alto.
30' - Cambio nella Juve: Sylla prende il posto di Vallana.
28' - Taieb con una bella giocata passa in mezzo a due uomini e poi imbuca per Lauricella, ma Nava legge prima la giocata e lo anticipa. Attento il portiere della Juve.
24' - Cooling break: le due squadre vanno a rinfrescarsi.
21' - Lauricella converge dalla destra e prova il tiro a giro, che esce di poco.
18' - Robinho jr salta secco Borasio e il difensore lo stende: cartellino giallo.
17' - Sosna si smarca bene, ma spreca la ripartenza della Juve con un passaggio sbagliato per Lopez. Un 2 contro 2 cestinato.
12' - OCCASIONE GENOA!
Dagli sviluppi di un corner, la palla arriva a Bellone sul secondo palo ma Nava è bravo in uscita e respinge il suo tiro.
4' - GOL DEL GENOA!
Robinho jr salta tutti e appoggia per Tondi, che un con piatto preciso batte Nava.
3' - I bianconeri si fanno subito vedere con Tiozzo, che si libera sulla trequarti e fa partire un destro potente, ma centrale.
1' - La Juve muove il primo pallone del match.
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