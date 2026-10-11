La Juve Primavera sprofonda a Vinovo contro il Genoa dell’ex Criscito. Un dominio rossoblù, grazie anche alle super giocate di Robinho jr, figlio dell’ex giocatore del Milan. La stellina del Grifone semina il panico e confeziona l’assist per Tondi e il gol del raddoppio. A chiudere il match ci pensa poi Lafont. L’unica gioia dei bianconeri è la perla su punizione di Corigliano. I ragazzi di Padoin restano all’ultimo posto in classifica a tre punti, senza neanche una vittoria da inizio stagione.