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Primavera Juve, diretta: sfida al Genoa, formazioni e risultato in tempo reale 

La squadra di Padoin è alla ricerca della prima vittoria in campionato e proverà a centrarla contro i rossoblù di Criscito
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Pubblicato il 11.10.2026, 10:35

2 min

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L'inizio di stagione della Juventus Primavera non è stato dei più positivi. La squadra allenata da Padoin ha collezionato fin qui 3 pareggi e 2 sconfitte in campionato ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Un percorso molto negativo, che vede i giovani bianconeri ultimi in classifica. Ora la speranza è che ci sia subito una svolta, magari proprio nel corso della partita in programma oggi, che vedrà l'U20 della Vecchia Signora sfidare il Genoa.

Juve-Genoa, dove vedere la partita della Primavera

La gara tra Juve Primavera e Genoa, in programma domenica 11 ottobre alle 15:00 e valido per la 6ª giornata del Primavera 1, andrà in scena al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo. La partita sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Sylla, Lopez Comellas, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi Gnikpingo, Reynaud, Beydts. All. Padoin

GENOA PRIMAVERA: Baccelli, Ndao, Bellone, Spicuglia, Klisys, Lafont, Vaz, Doucoure, Tondi, Junior, Fabbri. All. Criscito

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