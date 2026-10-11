Primavera Juve, diretta: sfida al Genoa, formazioni e risultato in tempo reale 

L'inizio di stagione della Juventus Primavera non è stato dei più positivi. La squadra allenata da Padoin ha collezionato fin qui 3 pareggi e 2 sconfitte in campionato ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Un percorso molto negativo, che vede i giovani bianconeri ultimi in classifica. Ora la speranza è che ci sia subito una svolta, magari proprio nel corso della partita in programma oggi, che vedrà l'U20 della Vecchia Signora sfidare il Genoa.