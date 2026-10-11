Primavera Juve, diretta: sfida al Genoa, formazioni e risultato in tempo reale
L'inizio di stagione della Juventus Primavera non è stato dei più positivi. La squadra allenata da Padoin ha collezionato fin qui 3 pareggi e 2 sconfitte in campionato ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Un percorso molto negativo, che vede i giovani bianconeri ultimi in classifica. Ora la speranza è che ci sia subito una svolta, magari proprio nel corso della partita in programma oggi, che vedrà l'U20 della Vecchia Signora sfidare il Genoa.
Juve-Genoa, dove vedere la partita della Primavera
La gara tra Juve Primavera e Genoa, in programma domenica 11 ottobre alle 15:00 e valido per la 6ª giornata del Primavera 1, andrà in scena al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo. La partita sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.
Le probabili formazioni
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Sylla, Lopez Comellas, Sosna, Vallana, Borasio, Keutgen, Camara, Bamballi Gnikpingo, Reynaud, Beydts. All. Padoin
GENOA PRIMAVERA: Baccelli, Ndao, Bellone, Spicuglia, Klisys, Lafont, Vaz, Doucoure, Tondi, Junior, Fabbri. All. Criscito
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