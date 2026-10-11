Terminata la pausa nazionali, la Juventus torna in Serie A per affrontare il Cagliari . Per la Vecchia Signora si prospetta una sfida complessa, contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma e contro cui ha già perso nel 2026. Spalletti, infatti, non ha dimenticato l'ultimo precedente contro i rossoblù e ora vorrà vincere a ogni costo. " Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino" , ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa.

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. . A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Nzola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera. Allenatore: Pisacane.

19:32

Juventus, la formazione ufficiale

Queste le scelte di Spalletti per la sfida contro il Cagliari:

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal. Allenatore: Spalletti.

19:30

Futuro Romano, Accardi fa chiarezza

Il ds del Cagliari, Pietro Accardi, ha fatto chiarezza sul futuro di Roma: "Juve e Inter hanno già bussato alla porta del Cagliari per lui? Non direttamente, ma sappiamo benissimo che è un giocatore che sta iniziando a destare tanto interesse, come è normale che sia per un classe 2006 con le sue qualità e con ancora ampi margini di miglioramento.Se me la sento di dire che a gennaio non partirà?Rappresentare questo popolo vuol dire anche non sentirsi di passaggio, nessuno di noi sta pensando di privarsi a gennaio di un pezzo così pregiato. Siamo la settima squadra d’Italia per numero di tifosi, di conseguenza tutti noi sappiamo che responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra gente". QUI TUTTA L'INTERVISTA A TUTTOSPORT.

19:17

Pedro Morisco: il nuovo nome arriva dal Brasile

L’orizzonte tra i pali, da giugno a questa parte, continua a richiamare con insistenza i medesimi due colori: il verde e l’oro. È stato così con Alisson, il sogno proibito di Lucio, rassicurato più volte sul suo arrivo, prima del dietrofront inaspettato e mal digerito del ds del Liverpool, terrorizzato all’idea di perdere in un’estate sola tre totem dello spogliatoio. È stato così, poi, per l’ex City Ederson e, infine, per Neto. Chiamato ad interim per rimpiazzare l’infortunato Grabara e introiettare negli ambienti della Continassa quell’attitudine - dimenticata - al successo. Non fa specie, allora, che l’ultimo profilo comparso nei radar di mercato della dirigenza bianconera sia un altro portierone brasiliano: Pedro Morisco. QUI LA SUA SCHEDA.

19:04

Juve Primavera, continua il momento negativo

La Juve Primavera sprofonda a Vinovo contro il Genoa dell’ex Criscito. Un dominio rossoblù, grazie anche alle super giocate di Robinho jr, figlio dell’ex giocatore del Milan. La stellina del Grifone semina il panico e confeziona l’assist per Tondi e il gol del raddoppio. A chiudere il match ci pensa poi Lafont. L’unica gioia dei bianconeri è la perla su punizione di Corigliano. I ragazzi di Padoin restano all’ultimo posto in classifica a tre punti, senza neanche una vittoria da inizio stagione.

18:50

Nico Gonzalez, il rinnovo e il dettaglio che cambia il peso a bilancio

La firma è arrivata, come anticipato ieri dal nostro giornale. Nico Gonzalez ha rinnovato il contratto con la Juve fino al 2030, legandosi al club per un’altra stagione rispetto alla precedente scadenza del 2029. Una svolta maturata tra la crescita del giocatore sotto la gestione di Luciano Spalletti e la necessità della società di rendere più sostenibile il costo della rosa. Il prolungamento porta ad un lieve ritocco dell’ingaggio (raggiunge i 3.7 milioni più bonus), ma soprattutto una rimodulazione degli oneri a bilancio. Perché, nel contesto bianconero odierno, le strategie tecniche e quelle finanziarie viaggiano sempre più spesso sullo stesso binario.

18:37

Spalletti non dimentica: la trappola Pisacane da disinnescare

Nella mente di Spalletti c’è ben chiaro il ricordo del 17 gennaio, ancora fresco: una serata a Cagliari in cui la Juve aveva dominato in lungo e in largo per ampi tratti del match, salvo poi tornare a Torino con zero punti, castigata dal jolly pescato da Mazzitelli. Qualcosa è cambiato, nell’assetto e negli interpreti delle due squadre, ma non sono diversi gli allenatori: sempre Pisacane e, appunto, Spalletti, che vuole attentamente evitare un’altra beffa. E ha studiato le contromisure. QUI LA CHIAVE TATTICA.

18:25

I convocati per Cagliari-Juve

In vista della partita contro la squadra di Pisacane, la Juventus ha comunicato la lista dei convocati e sono presenti sia Cambiaso che Cabal, ormai totalmente recuperati e a disposizione dell'allenatore bianconero. Assente invece Neto per squalifica. Al suo posto è stato quindi convocato il giovane Radu come terzo portiere. Out ovviamente anche Yildiz e Locatelli, ancora infortunati. QUI LA LISTA COMPLETA.

18:12

Pisacane punge la Juve

"La Juventus ha tanto potenziale sugli esterni, è difficile trovare i difetti che hanno ma dovremo trovarli. Non sono una squadra perfetta, li rispettiamo ma giochiamo in casa e lo stadio ci responsabilizza. Dovremo giocare su ogni pallone" - ha detto Pisacane in conferenza stampa alla vigilia del match. L'allenatore ha poi parlato anche di Romano che piace ai bianconeri e ha toccato altri temi. QUI TUTTE LE PAROLE.

18:00

La conferenza di Spalletti

L'allenatore della Juve ha elogiato le ultime prestazioni di Zhegrova e Douglas e poi ha predicato fiducia per Kolo Muani, in vista dei prossimi impegni dei bianconeri. Il tecnico ha fatto poi il punto sugli obiettivi ("abbiamo ambizioni forti") e sulle condizioni dei giocatori appena rientrati dagli infortuni. QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.

17:50

Le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane.

Juve (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti.

17:45

Dove vedere Cagliari-Juve

Cagliari e Juventus si preparano a sfidarsi domenica 11 ottobre in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà in Sardegna, con il calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. I tifosi potranno seguire il match in diretta su DAZN, attraverso le Smart TV compatibili. La visione sarà disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e PC, accedendo all’applicazione o al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport. QUI TUTTE LE INFO.

Unipol Domus - Cagliari