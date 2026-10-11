Juve, i convocati per il Cagliari: due recuperi per Spalletti
La Juventus si prepara a sfidare il Cagliari, match in programma questa sera alle 20:45. La prima partita dopo la sosta nazionali è sempre molto difficile, tra giocatori di ritorno da lunghi viaggi e stanchezza. Per Luciano Spalletti, però, questa pausa è servita anche a recuperare alcuni giocatori infortunati e non a caso Cambiaso è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro i rossoblù. L'esterno italiano è in svantaggio nel ballottaggio con Celik (ecco le probabili formazioni) ma potrebbe trovare spazio a partita in corso.
Juventus, i convocati per il Cagliari: due ritorni e un'assenza
In vista della partita contro la squadra di Pisacane, la Juventus ha comunicato la lista dei convocati e sono presenti sia Cambiaso che Cabal, ormai totalmente recuperati e a disposizione dell'allenatore bianconero. Ancora assente, invece, Neto, che è resta in fase di riatletizzazione. Il portiere brasiliano, acquistato per sostituire l'infortunato Grabara, era svincolato e non ha ancora ritrovato la condizione. Al suo posto è stato quindi convocato il giovane Radu come terzo portiere. Out ovviamente anche Yildiz e Locatelli, ancora infortunati.
La lista completa scelta da Spalletti
Di seguito ecco tutti i convocati scelti dall'allenatore bianconero divisi per ruolo.
Portieri: Vicario, Pinsoglio, Radu;
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal;
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr;
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Gonzalez.
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