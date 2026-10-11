Juve, i convocati per il Cagliari: due recuperi per Spalletti

La Juventus si prepara a sfidare il Cagliari , match in programma questa sera alle 20:45. La prima partita dopo la sosta nazionali è sempre molto difficile, tra giocatori di ritorno da lunghi viaggi e stanchezza. Per Luciano Spalletti, però, questa pausa è servita anche a recuperare alcuni giocatori infortunati e non a caso Cambiaso è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro i rossoblù. L'esterno italiano è in svantaggio nel ballottaggio con Celik ( ecco le probabili formazioni ) ma potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Juventus, i convocati per il Cagliari: due ritorni e un'assenza

In vista della partita contro la squadra di Pisacane, la Juventus ha comunicato la lista dei convocati e sono presenti sia Cambiaso che Cabal, ormai totalmente recuperati e a disposizione dell'allenatore bianconero. Ancora assente, invece, Neto, che è resta in fase di riatletizzazione. Il portiere brasiliano, acquistato per sostituire l'infortunato Grabara, era svincolato e non ha ancora ritrovato la condizione. Al suo posto è stato quindi convocato il giovane Radu come terzo portiere. Out ovviamente anche Yildiz e Locatelli, ancora infortunati.