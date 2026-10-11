"Mi gioco la carriera": Spalletti, il post Cagliari e le due punte Juve, "Già dal 25'..."

Spalletti e il diverbio con Pisacane

Spalletti parte subito dal diverbio con Pisacane: "Non è successo niente. Gli ho detto che son bravi, che giocano bene e che sanno anche perder tempo. E lui mi ha detto ‘Cosa vuol dire tempo?’ e l’arbitro ci ha buttati fuori. Niente di particolare, tutto normale, tutto abbastanza normale. Non c’è stato niente" - dice l'allenatore a Dazn -. Sulla partita: "Kolo Muani più a suo agio quando ho messo le due punte? Sì, ma nel primo tempo al 25’ ho messo McKennie a sinistra e c’era Nico a fare quello che poi ha fatto Woltemade. Anzi, Nico Gonzalez è il calciatore più forte di testa che abbiamo. È una seconda punta e l’ho messo da seconda punta. Il sistema è stato lo stesso da quando ho spostato McKennie: prima punta Kolo e seconda Nico ma che possono invertirsi. Se Kolo è libero di andare e va ad interpretare un po’ di situazioni - e a me è piaciuto - diventa più difficile da marcare. Nico era in area nell’occasione del primo tempo di ginocchio. Bisogna soltanto avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte".