Spalletti-Pisacane, durissimo faccia a faccia a fine partita: rosso a entrambi

Clima rovente al triplice fischio di Cagliari-Juventus , sfida conclusa sull'1-1 . Protagonisti del post-partita sono Spalletti e Pisacane , protagonisti di un acceso confronto a bordo campo. La gara si è chiusa con i bianconeri proiettati in avanti nel tentativo di trovare il gol della vittoria, senza però riuscire a superare la resistenza della formazione rossoblù. La tensione accumulata durante gli ultimi minuti è così sfociata in un faccia a faccia tra i due allenatori.

Subito dopo il fischio finale, Spalletti ha raggiunto la panchina del Cagliari per cercare un confronto diretto con Pisacane , rivolgendogli alcune parole. I due si sono stretti la mano, ma il tecnico rossoblù ha poi afferrato il collega per il gomito destro, dando vita a momenti concitati. Un botta e riposta, prima che la situazione diventasse ancora più tesa. I presenti sono intervenuti per dividere i due allenatori ed evitare che il confronto degenerasse ulteriormente. Anche Murelli , vice di Pisacane, si è avvicinato a Spalletti nel tentativo di riportare la calma.

La discussione è proseguita per alcuni istanti, attirando l'attenzione dei componenti delle due panchine. A quel punto è intervenuto anche l'arbitro, che ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di entrambi. Il direttore di gara ha quindi espulso sia l'allenatore della Juve e sia Pisacane al termine di una gara conclusa con un finale ad alta tensione.

"Gli ho detto che..."

Ci ha pensato poi Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, nel post gara ha raccontato cos'è accaduto tra i due. Mentre rivede al monitor la scena ripresa dalle telecamente, il tecnico bianconero spiega: “Non è successo niente. Gli ho detto che son bravi, che giocano bene e che sanno anche perder tempo. E lui mi ha detto ‘Cosa vuol dire tempo?’e l’arbitro ci ha buttati fuori. Niente di particolare, tutto normale, tutto abbastanza normale. Non c’è stato niente”.

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