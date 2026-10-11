"Woltemade spaventa i difensori, con lui va meglio": Kolo Muani indica la strada della nuova Juve
Kolo Muani salva la Juve nella trasferta di Cagliari. L'attaccante francese si sblocca, sul bellissimo cross di Alajbegovic, e lo fa con un colpo di testa da due passi dalla porta di Caprile. Una gara in cui i bianconeri hanno tenuto il pallino del gioco in mano, sono andati sotto con la rete di Maldini e poi sono riusciti a pareggiarla. Nel finale anche una traversa dello stesso centravanti francese a strozzare l'urlo in gola ai bianconeri.
Kolo Muani: "Nervoso per come è andata la partita"
Kolo Muani analizza così la prova a Dazn: "Sono un po’ nervoso per come è andata la partita: abbiamo avuto occasioni e dovevamo tornare a casa con una vittoria per le chance avute. La Juve del secondo tempo produce di più e mi aiuta? Sì, il coach nell’intervallo ha detto di crossare tanto in area perché avevamo tanti giocatori che entravano in area. Poi con l’ingresso di Woltemade si è aggiunto un giocatore e per me è un’opportunità in più, abbiamo creato tante occasioni". L'attaccante francese continua: "Se con Woltemade mi muovo meglio e la Juve è più pericolosi con due attaccanti? Sì: quando Nick entra i difensori sono spaventati: lui è grosso, e anche io posso muovermi più liberamente, posso giocare di più la palla. Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia della squadra. Oggi è arrivata la rete, ma voglio ancora di più".
Kolo Muani e le difficoltà nel segnare
Kolo Muani parla anche a Sky Sport: "Sono contento per il gol, ma sono triste per il risultato. Era più importante vincere e portare a casa tre punti. In coppia con Woltemade? È differente con lui in campo, io faccio quello che mi dice l'allenatore ma con lui mi trovo bene sul terreno di gioco. Difficoltà? No, non è stato difficile riabituarsi alla Serie A, abbiamo avuto diverse occasioni ma non è sempre facile segnare".
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