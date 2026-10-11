"Woltemade spaventa i difensori, con lui va meglio": Kolo Muani indica la strada della nuova Juve

Kolo Muani: "Nervoso per come è andata la partita"

Kolo Muani analizza così la prova a Dazn: "Sono un po’ nervoso per come è andata la partita: abbiamo avuto occasioni e dovevamo tornare a casa con una vittoria per le chance avute. La Juve del secondo tempo produce di più e mi aiuta? Sì, il coach nell’intervallo ha detto di crossare tanto in area perché avevamo tanti giocatori che entravano in area. Poi con l’ingresso di Woltemade si è aggiunto un giocatore e per me è un’opportunità in più, abbiamo creato tante occasioni". L'attaccante francese continua: "Se con Woltemade mi muovo meglio e la Juve è più pericolosi con due attaccanti? Sì: quando Nick entra i difensori sono spaventati: lui è grosso, e anche io posso muovermi più liberamente, posso giocare di più la palla. Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia della squadra. Oggi è arrivata la rete, ma voglio ancora di più".