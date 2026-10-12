Pagelle Juve: passo indietro Conceicao, Woltemade completamente fuori contesto, Zhegrova straripante

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I voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori bianconeri protagonisti del posticipo domenicale

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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 12.10.2026, 07:36

4 min

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La Juventus strappa torna da Cagliari con un pareggio: dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo a causa della rete di Daniel Maldini, nella ripresa si sblocca Kolo Muani. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori bianconeri.

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I voti della Juventus

Vicario 6.5

Molto reattivo su Winks, i miracoli del secondo tempo li fa quando il Cagliari è in fuorigioco.  

Kalulu 5

L'uscita palla che porta al gol Maldini si genera da una sua leggerezza. Una delle tante di questo avvio di stagione: dov'è finito il Kalulu dello scorso anno? 

Bremer 5

Macchinoso in costruzione, sbadato su Mendy, distratto su Maldini.  

Lucumi 5

Tutt'altro che irreprensibile quando Mendy agisce spalle alla porta. Come, per esempio, nella circostanza del vantaggio sardo. 

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