Pagelle Juve: passo indietro Conceicao, Woltemade completamente fuori contesto, Zhegrova straripante
I voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori bianconeri protagonisti del posticipo domenicale
La Juventus strappa torna da Cagliari con un pareggio: dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo a causa della rete di Daniel Maldini, nella ripresa si sblocca Kolo Muani. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni dei giocatori bianconeri.
I voti della Juventus
Vicario 6.5
Molto reattivo su Winks, i miracoli del secondo tempo li fa quando il Cagliari è in fuorigioco.
Kalulu 5
L'uscita palla che porta al gol Maldini si genera da una sua leggerezza. Una delle tante di questo avvio di stagione: dov'è finito il Kalulu dello scorso anno?
Bremer 5
Macchinoso in costruzione, sbadato su Mendy, distratto su Maldini.
Lucumi 5
Tutt'altro che irreprensibile quando Mendy agisce spalle alla porta. Come, per esempio, nella circostanza del vantaggio sardo.
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