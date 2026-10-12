Il fattore sfortuna e i difetti congeniti

Se la Juve continuasse a giocare come nel secondo tempo di ieri, vincerebbe molte partite da qui alla fine della stagione. Perché, sì, a Cagliari sono emersi difetti e limiti della squadra di Spalletti, ma qualsiasi analisi non può prescindere dal fatto che: ha preso gol su uno dei 4 tiri in porta del Cagliari e per colpa di un rimpallo particolarmente sfortunato sul polpaccio di Kalulu; ha fatto registrare 22 tiri; ha trovato Caprile in versione Toldo ad Amsterdam nella semi di Euro2000. Non tutto si può ricondurre alla sfortuna, ma non si può nemmeno negare che abbia inciso in modo determinante nella partita di ieri e che con un miracolo in meno di Caprile, oggi staremmo a parlare della forza mentale della Juve e della sua capacità di ribaltare una partita che stava perdendo pur dominandola. Poi, certo, Spalletti deve capire come diavolo si fa a segnare un solo gol con ventidue tiri; come si fa a prendere gol nell'unica distrazione difensiva; come si fa a essere così dipendenti dall'estro di giocatori come Conceiçao (ieri in riserva) e Zhegrova (ieri trascinante). È purtroppo evidente che contro squadre che si difendono come il Cagliari, la velocità con la quale si riesce a raggiungere l'area avversaria è un fattore determinante e che la Juve manchi di di un uomo in grado di verticalizzare l'azione per guadagnare qualche tempo di gioco e prendere gli avversari meno organizzati. Il Cagliari ieri non aveva parcheggiato il pullman, aveva proprio spostato in area il deposito. E, a quel punto, la Juve riesce a essere efficace solo con chi salta l'uomo e può creare una situazione di scompiglio nella retroguardia avversaria. A questo si aggiunge la mancanza di un vero centravanti, un nove più cinico, lucido e preciso.