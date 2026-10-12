Chi torna protagonista e chi rischia il posto: Spalletti ribalta la Juve per l’Europa League

Juventus, Celta Vigo in difficoltà

In generale, il Celta Vigo non è nel migliore dei momenti e questo lo ha sottolineato anche l’allenatore Claudio Giraldez, dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro l’Elche. Ha parlato anche di Juventus: «È una partita bellissima per noi, non soltanto per la competizione e per l’avversario, ma anche per quel precedente storico che ci lega». Il precedente è la vittoria spagnola per 4 a 0 nel 2000 e l’eliminazione della Juve di Ancelotti dalla Coppa Uefa. In tribuna c’era un giovanissimo Iago Aspas, oggi capitano del Celta, che ha appena recuperato da un infortunio muscolare. La squadra di Giraldez, nella Liga spagnola, ha raccolto fin qui otto punti, frutto di una vittoria, due sconfitte e cinque pareggi.