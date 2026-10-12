Chi torna protagonista e chi rischia il posto: Spalletti ribalta la Juve per l’Europa League
Possibile turnover, soprattutto in difesa, per la sfida contro il Celta Vigo: Gatti si scalda per graffiare
TORINO - Da zero a cento in pochissimo tempo, come una fuoriserie sportiva. La vita lenta vissuta sotto la sosta nazionali lascia spazio ai ritmi frenetici dell’alternanza continua tra competizione nazionale ed europea. Dopo Cagliari, per la Juventus è già tempo di iniziare a pensare alla prima trasferta di Europa League, in programma giovedì alle 21, contro il Celta Vigo. I bianconeri ci arrivano con l’obiettivo di replicare la netta e convincente vittoria contro il Nec, mentre gli spagnoli devono provare a dimenticare la sconfitta a Cipro contro l’Omonia.
Juventus, Celta Vigo in difficoltà
In generale, il Celta Vigo non è nel migliore dei momenti e questo lo ha sottolineato anche l’allenatore Claudio Giraldez, dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro l’Elche. Ha parlato anche di Juventus: «È una partita bellissima per noi, non soltanto per la competizione e per l’avversario, ma anche per quel precedente storico che ci lega». Il precedente è la vittoria spagnola per 4 a 0 nel 2000 e l’eliminazione della Juve di Ancelotti dalla Coppa Uefa. In tribuna c’era un giovanissimo Iago Aspas, oggi capitano del Celta, che ha appena recuperato da un infortunio muscolare. La squadra di Giraldez, nella Liga spagnola, ha raccolto fin qui otto punti, frutto di una vittoria, due sconfitte e cinque pareggi.
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