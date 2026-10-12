"Sembra la Juve dell'anno scorso", "Il giocatore perfetto a destra", "Il peso di Kolo Muani": l'analisi Sky
La Juve non riesce ad andare oltre il pareggio nella trasferta di Cagliari. Una partita in cui i bianconeri hanno tenuto il possesso palla, hanno creato qualche grattacapo soprattutto con gli ingressi di Alajbegovic e Zhegrova, ma hanno mostrato anche difficoltà sotto certi punti di vista. Questo il dibattito a Sky Club sulla Vecchia Signora.
L'analisi di Cagliari Juve
Marchegiani analizza il pari tra Cagliari e Juve: "La Juve ha creato di più quando c'era anche Woltemade in campo, due attaccanti che riempiono l'area di rigore e anche quando il Cagliari era stanco, perché anche questo va detto. Grande prestazione difensiva del Cagliari fin quando ha tenuto fisicamente. La Juve ha attaccato tutta la partita, poi cercheremo di capire dove può migliorare per essere efficace in questo tipo di gare. Somiglia un po' a quella dell'anno scorso, a Cagliari perse 1-0 e l'ha attaccata per tutti e 90'". Di Canio: "Kolo Muani è un giocatore di ripartenza e che sa lavorare con i compagni, però nel primo tempo non è stato facile trovare gli spazi perché il Cagliari ha lavorato bene a livello difensivo e non permetteva agli esterni di mettere dentro una palla comoda. Nella ripresa è stato più facile, magari anche rischiando la giocata per arrivare sull'esterno, fare l'uno contro uno e cercare l'attaccante dentro l'area. In questo momento la Juve sta cercando un nuovo equilibrio: Sarr mi piace e in Italia può fare bene perché sa aggredire, imbucare, scaltro, sa fare regia, ha gamba per ripartire e a livello difensivo recupera diversi palloni".
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