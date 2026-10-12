"Kolo Muani come Trezeguet? Non bestemmiare", "Se giochi a rugby dove vuoi andare": Pressing su Cagliari-Juve

L'analisi di Cagliari-Juve

Tacchinardi a Mediaset analizza così la prova della Juve contro il Cagliari: "Sono due punti persi perché comunque la Juve ha tenuto la palla e ha creato qualcosa. Però nel momento in cui la Juve deve fare il salto di qualità e di maturità non è ancora pronta. Questa gara ci lascia due considerazioni: la prima è che Zhegrova non può non giocare perché rispetto a Conceicao è più diretto e performante. Poi che Kolo Muani da solo in attacco non può stare. Woltemade non è una prima punta e quindi la Juve a gennaio deve andare sul mercato per comprare un attaccante". Mauro sottolinea: "Fatica a fare gol e sbaglia tanto sotto porta, poi prende sempre gol. Questa è una cosa che per una grande squadra come la Juve, con il suo dna, non può accadere con troppo facilità".