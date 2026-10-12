"Kolo Muani come Trezeguet? Non bestemmiare", "Se giochi a rugby dove vuoi andare": Pressing su Cagliari-Juve
La Juventus si prende un pareggio sul campo del Cagliari grazie alla rete di Kolo Muani, che trova il suo primo gol con un preciso colpo di testa ravvicinato su un perfetto traversone di Alajbegovic. I bianconeri gestiscono a lungo il possesso, ma si sono ritrovati a inseguire dopo il vantaggio firmato da Maldini. Un'altra gara in cui la formazione allenata da Spalletti perde punti e non riesce a trovare il modo di scardinare un blocco basso. Questo il dibattito a Pressing su Sportmediaset con gli ospiti a indicare le problematiche della Juve
L'analisi di Cagliari-Juve
Tacchinardi a Mediaset analizza così la prova della Juve contro il Cagliari: "Sono due punti persi perché comunque la Juve ha tenuto la palla e ha creato qualcosa. Però nel momento in cui la Juve deve fare il salto di qualità e di maturità non è ancora pronta. Questa gara ci lascia due considerazioni: la prima è che Zhegrova non può non giocare perché rispetto a Conceicao è più diretto e performante. Poi che Kolo Muani da solo in attacco non può stare. Woltemade non è una prima punta e quindi la Juve a gennaio deve andare sul mercato per comprare un attaccante". Mauro sottolinea: "Fatica a fare gol e sbaglia tanto sotto porta, poi prende sempre gol. Questa è una cosa che per una grande squadra come la Juve, con il suo dna, non può accadere con troppo facilità".
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