“Mina grande leader”: Rocchi, bufera social dopo l’elogio alle provocazioni in Cagliari-Juve

L'analisi di Cagliari-Juve

Il post gara di Dazn si apre subito con un quesito: 'La Juve deve passare a giocare con le due punte?'. Una domanda alla quale risponde per primo Stramaccioni: "Secondo me sì. La differenza di pericolosità è evidente. La sensazione è che la Juve abbia controllato la partita dal primo all'ultimo minuto, ma la pericolosità di Kolo Muani con l'ingresso di Woltemade è aumentata. Il gol e l'occasione avute da lui sono arrivate proprio con lui che gira attorno all'altro attaccante. Per me fa fatica con le difese chiuse, non è in grado di stare in mezzo all'attacco. Ne faccio un discorso di funzionalità perché con l'Atalanta e negli spazi aperti ha fatto bene pur senza segnare".