“Mina grande leader”: Rocchi, bufera social dopo l’elogio alle provocazioni in Cagliari-Juve
La Juventus riparte dopo la sosta per le nazionali con un pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari, al termine di una partita in salita. I rossoblù passano avanti con Maldini, a segno per la quarta gara consecutiva, ma i bianconeri riescono a ristabilire l'equilibrio soltanto all'81' grazie a Kolo Muani, al primo centro stagionale in campionato. Nel finale il francese sfiora anche la doppietta colpendo una clamorosa traversa, mentre Caprile si rende protagonista di diversi interventi decisivi. La squadra di Spalletti sale così a quota 11 punti, restando a due lunghezze dal Cagliari guidato da Pisacane. E il dibattito si accende nel post gara proprio a Dazn.
L'analisi di Cagliari-Juve
Il post gara di Dazn si apre subito con un quesito: 'La Juve deve passare a giocare con le due punte?'. Una domanda alla quale risponde per primo Stramaccioni: "Secondo me sì. La differenza di pericolosità è evidente. La sensazione è che la Juve abbia controllato la partita dal primo all'ultimo minuto, ma la pericolosità di Kolo Muani con l'ingresso di Woltemade è aumentata. Il gol e l'occasione avute da lui sono arrivate proprio con lui che gira attorno all'altro attaccante. Per me fa fatica con le difese chiuse, non è in grado di stare in mezzo all'attacco. Ne faccio un discorso di funzionalità perché con l'Atalanta e negli spazi aperti ha fatto bene pur senza segnare".
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