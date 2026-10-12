Juve, il rammarico di Bremer: "Non il rientro che volevamo. Dobbiamo curare..."

Prima il gol di Maldini, poi quello di Kolo Muani. L'1-1 contro il Cagliari è un risultato che non può bastare alla Juventus, che ha perso un'occasione importante per avvicinarsi alla testa della classifica. La squadra di Pisacane si conferma la bestia nera dei bianconeri, che lo scorso gennaio avevano addirittura perso 1-0. Ora bisognerà guardare avanti e lasciarsi subito alle spalle i problemi, visto che giovedì ci sarà la sfida di Europa League contro il Celta Vigo. Un pensiero condiviso da tutta la squadra, come sottolineato da Bremer in un post sui social.

Bremer si scusa sui social: le parole del brasiliano Il difensore brasiliano è una delle colonne portanti della squadra e su Instagram ha scritto: "Non il rientro che volevamo e per cui abbiamo lavorato in queste settimane. Dobbiamo curare i dettagli e dare più continuità al lavoro che stiamo facendo. Focus su giovedì". La squadra ha molto, moltissimo su cui lavorare, soprattutto dal punto di vista mentale, e dovrà farlo nel più breve tempo possibile. Oggi, lunedì 12 ottobre, Spalletti ha concesso a tutti un giorno di riposo, ma da domani si ricomincerà subito a lavorare.