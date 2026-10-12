Juve, il rammarico di Bremer: "Non il rientro che volevamo. Dobbiamo curare..."
Prima il gol di Maldini, poi quello di Kolo Muani. L'1-1 contro il Cagliari è un risultato che non può bastare alla Juventus, che ha perso un'occasione importante per avvicinarsi alla testa della classifica. La squadra di Pisacane si conferma la bestia nera dei bianconeri, che lo scorso gennaio avevano addirittura perso 1-0. Ora bisognerà guardare avanti e lasciarsi subito alle spalle i problemi, visto che giovedì ci sarà la sfida di Europa League contro il Celta Vigo. Un pensiero condiviso da tutta la squadra, come sottolineato da Bremer in un post sui social.
Bremer si scusa sui social: le parole del brasiliano
Il difensore brasiliano è una delle colonne portanti della squadra e su Instagram ha scritto: "Non il rientro che volevamo e per cui abbiamo lavorato in queste settimane. Dobbiamo curare i dettagli e dare più continuità al lavoro che stiamo facendo. Focus su giovedì". La squadra ha molto, moltissimo su cui lavorare, soprattutto dal punto di vista mentale, e dovrà farlo nel più breve tempo possibile. Oggi, lunedì 12 ottobre, Spalletti ha concesso a tutti un giorno di riposo, ma da domani si ricomincerà subito a lavorare.
La rabbia dei tifosi: "Servono i fatti"
I commenti al post del capitano della Juventus sono pieni di rabbia e delusione. "C’è da vincere le partite poi magari Instagram non lo curi neanche più ma se vuoi postare non scrivere niente…siamo la Juventus non il Torino", scrive qualcuno. E ancora: "Che noia con queste frasi fatte… lo ripeto… CI VOGLIONO I FATTIII! Le parole se le porta via il vento!". Un altro ha aggiunto: "Siamo stanchi !!!! Di queste frasi !!! Vogliamo più fatti più grinta più sudore per questa maglia!!!". E poi: "Da 6 anni che lavoriamo, arriviamo alla pensione?".
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