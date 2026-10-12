Simeone pazzo di David, retroscena con elogio alla Juve: "Non vogliamo quello…"

Come si fa a passare da 6 gol in 35 partite a 3 reti in 4 presenze? Nessuno lo sa, eppure Jonathan David ce l'ha fatta. In quella che potrebbe essere una versione contemporanea di Dr. Jekyll and Mr. Hyde, l'attaccante canadese sembra essere rinato all'Atletico Madrid, dove ha cominciato subito a lasciare il segno. Se il classe 2000 all'ombra della Mole non ha convinto, sotto la guida del Cholo Simeone è tornato a segnare, come faceva anche ai tempi del Lille. E il segreto di questa rinascita potrebbe essere proprio l'allenatore argentino, che intervistato da Sky Sport ha rivelato cosa gli ha detto appena arrivato a Madrid.

La rinascita di David a Madrid, Simeone: "Ha qualcosa che non avevamo" Intervistato in vista della sfida contro il Manchester United, il Cholo ha rivelato: "David ha avuto un grande impatto con la squadra, in 4 partite ha fatto 3 gol e 1 assist. Ha qualcosa che noi non avevamo, una punta che va sulla destra in modo naturale, con un gran lavoro per la squadra a livello difensivo. Abbiamo visto tanto di lui nella Juve e nel Lille. Quando è arrivato gli abbiamo detto: non vogliamo quello della Juventus, ma quello che ha giocato in Francia e che è riuscito ad arrivare a una squadra come la Juve. Vogliamo quello e lavoreremo insieme per aiutarti a trovare quel calciatore che è importante davvero".