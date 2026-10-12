Simeone pazzo di David, retroscena con elogio alla Juve: "Non vogliamo quello…"
Come si fa a passare da 6 gol in 35 partite a 3 reti in 4 presenze? Nessuno lo sa, eppure Jonathan David ce l'ha fatta. In quella che potrebbe essere una versione contemporanea di Dr. Jekyll and Mr. Hyde, l'attaccante canadese sembra essere rinato all'Atletico Madrid, dove ha cominciato subito a lasciare il segno. Se il classe 2000 all'ombra della Mole non ha convinto, sotto la guida del Cholo Simeone è tornato a segnare, come faceva anche ai tempi del Lille. E il segreto di questa rinascita potrebbe essere proprio l'allenatore argentino, che intervistato da Sky Sport ha rivelato cosa gli ha detto appena arrivato a Madrid.
La rinascita di David a Madrid, Simeone: "Ha qualcosa che non avevamo"
Intervistato in vista della sfida contro il Manchester United, il Cholo ha rivelato: "David ha avuto un grande impatto con la squadra, in 4 partite ha fatto 3 gol e 1 assist. Ha qualcosa che noi non avevamo, una punta che va sulla destra in modo naturale, con un gran lavoro per la squadra a livello difensivo. Abbiamo visto tanto di lui nella Juve e nel Lille. Quando è arrivato gli abbiamo detto: non vogliamo quello della Juventus, ma quello che ha giocato in Francia e che è riuscito ad arrivare a una squadra come la Juve. Vogliamo quello e lavoreremo insieme per aiutarti a trovare quel calciatore che è importante davvero".
"L'Atletico Madrid è una squadra in costruzione"
Sulla sosta per le Nazionali ha poi aggiunto: "Tenere uniti i pezzi è difficile, perché ci sono state partite in nazionale, tanti viaggi e solo due giorni per preparare quello che volevamo fare contro l’Alaves. Per fortuna siamo riusciti ad avere 5-6 giocatori che avevano fatto tanti allenamenti nelle settimane prima e includerne soltanto 4 per capire quello che voleva la squadra. L’hanno capito bene e abbiamo fatto una bella partita". Simeone è a Madrid da ormai 15 stagioni e quella in corso è la numero sedici: "È una squadra in costruzione: sono arrivati 5 giocatori nuovi e sono andati via in 7, pian piano cominciamo a capire quello che ci possono dare per il bene della squadra e loro cominciano a capire che cosa vuol dire giocare nell’Atletico. Stiamo facendo questo percorso e speriamo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS