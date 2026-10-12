"Frattesi? No, ecco cosa serviva. Juve, così si resta nel buco a vita": l’analisi di Tuttosport

Ritorna Processo al Campionato in diretta sul canale Youtube di Tuttosport e ritornano le considerazioni sul turno di Serie A che si sta chiudendo in queste ore. A prendere la parola è il Direttore Guido Vaciago che debutta così: "La Lazio la squadra che mi ha sorpreso di più. La prova sarà domenica contro la Juve. Un buon test per la Lazio. Gattuso è riuscito a rimotivare una squadra, è riuscito a valorizzare l'acquisto di Frattesi. Il lavoro di Gattuso nel rimotivare giocatori che lo scorso anno erano bolliti e oggi giocano all'altezza del loro livello. Una squadra che sarà da tenere in conto per i primi quattro posti".

"Juve, abbiamo visto affondare Koopmeiners..." A seguire, quando si parla del miglior colpo del calciomercato estivo spunta il nome di Frattesi e il commento è chiaro: "Gli acquisti vanno contestualizzati. Alla Juve abbiamo visto affondare Koopmeiners che sembrava trascinante all'Atalanta mentre ora è incomprensibile. Cito lui ma l'elenco è lungo. Alla Juve al momento avrei visto bene un centrocampista di carattere. Anche più esperto di Frattesi, che non ha quella personalità che serve per far fare il salto di qualità alla Juve. Una questione di pressioni che a Roma non ha e sta giocando con la testa libera. Solo alcuni acquisti sono serviti ad aggiungere qualcosa alla Juve".