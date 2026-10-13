La cura Juve… dal calciomercato: c’è una priorità! E Spalletti si convince: ecco la coppia giusta

TORINO - Un attaccante per avvicinarsi alle esigenze di Luciano Spalletti. È passato quasi un anno dall’approdo del tecnico alla Continassa, ma il problema resta più o meno sempre lo stesso. La partita contro il Cagliari, e non solo, ha dato ancora più enfasi ad una lacuna del reparto offensivo impossibile da non vedere, sebbene il parco punte a disposizione di Spalletti negli ultimi mesi sia cambiato: è arrivato Randal Kolo Muani, la società ha scommesso sul talento di Jeff Ekhator (ancora un oggetto misterioso per via dei due infortuni muscolari coi quali ha dovuto combattere) e poi ha lanciato la monetina su Nick Woltemade sul gong della finestra estiva, mentre inseguiva Zirkzee e soprattutto Sorloth (il più vicino ai desideri di Spalletti).

Spalletti, l'evoluzione Juve Lucio ha spiegato bene come si stia evolvendo la sua Juve: «Al 25′ ho arretrato a centrocampo McKennie e ho messo Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade nel secondo tempo, ovvero ha giocato da seconda punta, è avvenuta la stessa cosa. Entrambi possono invertirsi e Kolo se si lascia libero di andare diventa anche difficilmente marcabile e in alcune cose di questo genere mi è piaciuto molto durante la partita».