La cura Juve… dal calciomercato: c’è una priorità! E Spalletti si convince: ecco la coppia giusta
TORINO - Un attaccante per avvicinarsi alle esigenze di Luciano Spalletti. È passato quasi un anno dall’approdo del tecnico alla Continassa, ma il problema resta più o meno sempre lo stesso. La partita contro il Cagliari, e non solo, ha dato ancora più enfasi ad una lacuna del reparto offensivo impossibile da non vedere, sebbene il parco punte a disposizione di Spalletti negli ultimi mesi sia cambiato: è arrivato Randal Kolo Muani, la società ha scommesso sul talento di Jeff Ekhator (ancora un oggetto misterioso per via dei due infortuni muscolari coi quali ha dovuto combattere) e poi ha lanciato la monetina su Nick Woltemade sul gong della finestra estiva, mentre inseguiva Zirkzee e soprattutto Sorloth (il più vicino ai desideri di Spalletti).
Spalletti, l'evoluzione Juve
Lucio ha spiegato bene come si stia evolvendo la sua Juve: «Al 25′ ho arretrato a centrocampo McKennie e ho messo Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade nel secondo tempo, ovvero ha giocato da seconda punta, è avvenuta la stessa cosa. Entrambi possono invertirsi e Kolo se si lascia libero di andare diventa anche difficilmente marcabile e in alcune cose di questo genere mi è piaciuto molto durante la partita».
Ed è proprio partendo da questa considerazione che Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno: si sta convincendo del fatto che Kolo abbia bisogno di un partner offensivo, per completare quello che sta somigliando sempre di più ad un 4-4-2, con gli esterni che pestino la linea laterale e poi abbiano la licenza di entrare dentro al campo.
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