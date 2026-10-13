Juve, occhio al Celta Vigo: quella sfida attesa da 26 anni e i due leader ritrovati da Giraldez

BARCELLONA - Balaídos aspetta la Juventus da oltre 26 anni. La memoria corre a quella notte del 2000, agli ottavi di finale di Coppa Uefa, quando il Celta travolse i bianconeri per 4-0 e si regalò una delle pagine più belle e importanti della propria storia. Giovedì sera, a oltre una generazione di distanza, la Vecchia Signora tornerà a Vigo e troverà uno stadio carico di attesa, pronto a riabbracciare una sfida che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del club: «Siamo molto contenti di poter giocare questa partita - ha raccontato nei giorni scorsi, in un'intervista a As, Claudio Giráldez, il tecnico dei gallegos - . È una gara speciale per tutti. Per chi ha avuto la fortuna di vivere quella grande partita è un orgoglio poter giocare questo incontro. Per vincere dovremo disputare una partita perfetta».

Juve notte e giorno Allora, sugli spalti, c'era anche lui: «La ricordo come una pietra miliare. Dopo quella vittoria ci sentivamo la squadra più forte del mondo». A pensare giorno e notte alla Juve è anche Iago Aspas, il capitano, il simbolo, la cui una storia personale e professionale continua a intrecciarsi con quella della società. A 39 anni, alla sua ultima stagione da professionista, el Dios celeste sta vivendo l'avvicinamento alla sfida con il pensiero fisso di non perdersela: «È da quando mi sono infortunato che penso a questa partita». Out dal 13 settembre, Aspas ha ricevuto il via libera medico lo scorso fine settimana, restando però in panchina. Giráldez, però, conta di restituirgli gradualmente minuti e centralità, così come a Borja Iglesias, ormai recuperato.