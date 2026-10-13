Openda frattura del perone, il Lione: "Non è stato tutelato". Simeone si gode David: "Ci serviva uno così"

TORINO - Nemmeno il prestito e i 235 chilometri in linea d’aria che separano Lione da Torino hanno salvato Loïs Openda dal maleficio degli infortuni che sta perseguitando i tesserati della Juventus in un fantozziano inizio di stagione. Microfrattura del perone della gamba destra: è questo il verdetto degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il belga a seguito del problema fisico riportato venerdì nell’ultima sfida di campionato contro il Lens, sua ex squadra. Era uscito tra le lacrime e sorretto a braccia dallo staff medico. Il termine della sosta di novembre è l’orizzonte temporale minimo per rivederlo in campo. Tradotto: salterà come minimo le prossime sette gare.

Lione, polemica per l’infortunio di Openda: il comunicato del club

L’OL però non crede alle maledizioni e non attribuisce alla sventura lo stop del proprio attaccante. Il comunicato è polemico: «Questo infortunio avviene al termine di una gara in cui Loïs Openda ha subìto ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di un unico provvedimento disciplinare. L'Olympique Lione deplora il trattamento riservato al proprio giocatore e ritiene che l’atleta non abbia ricevuto la necessaria tutela, fino allo scontro che ora lo costringe a restare lontano dai campi. Più in generale, l'OL ribadisce che la salvaguardia dell'integrità fisica dei calciatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri ne sono i primi garanti». Impreca anche la Juventus che nelle ultime settimane stava assistendo al rilancio del 26enne che in Ligue 1 ha ritrovato la propria ragion d’essere e una certa centralità (due gol e un assist in 10 presenze tutte da titolare). Il processo di rivalutazione, finalizzato a una futura cessione definitiva, rischia così di interrompersi.