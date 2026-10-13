Openda frattura del perone, il Lione: "Non è stato tutelato". Simeone si gode David: "Ci serviva uno così"

Il belga, in prestito dalla Juve, salterà almeno sette partite dei francesi. Intanto il Cholo loda il canadese, il club spagnolo può far valere un diritto di riscatto fissato a 25 milioni
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Mauro Munno Mauro Munno

Pubblicato il 13.10.2026, 08:47

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TORINO - Nemmeno il prestito e i 235 chilometri in linea d’aria che separano Lione da Torino hanno salvato Loïs Openda dal maleficio degli infortuni che sta perseguitando i tesserati della Juventus in un fantozziano inizio di stagione. Microfrattura del perone della gamba destra: è questo il verdetto degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il belga a seguito del problema fisico riportato venerdì nell’ultima sfida di campionato contro il Lens, sua ex squadra. Era uscito tra le lacrime e sorretto a braccia dallo staff medico. Il termine della sosta di novembre è l’orizzonte temporale minimo per rivederlo in campo. Tradotto: salterà come minimo le prossime sette gare.

Lione, polemica per l’infortunio di Openda: il comunicato del club

L’OL però non crede alle maledizioni e non attribuisce alla sventura lo stop del proprio attaccante. Il comunicato è polemico: «Questo infortunio avviene al termine di una gara in cui Loïs Openda ha subìto ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di un unico provvedimento disciplinare. L'Olympique Lione deplora il trattamento riservato al proprio giocatore e ritiene che l’atleta non abbia ricevuto la necessaria tutela, fino allo scontro che ora lo costringe a restare lontano dai campi. Più in generale, l'OL ribadisce che la salvaguardia dell'integrità fisica dei calciatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri ne sono i primi garanti». Impreca anche la Juventus che nelle ultime settimane stava assistendo al rilancio del 26enne che in Ligue 1 ha ritrovato la propria ragion d’essere e una certa centralità (due gol e un assist in 10 presenze tutte da titolare). Il processo di rivalutazione, finalizzato a una futura cessione definitiva, rischia così di interrompersi.

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