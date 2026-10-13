Alajbegovic, da Cagliari una certezza per la Juve: i due piani di Spalletti

TORINO - Shock temporale. Fucilata nel deserto. Gli occhiali - lui sì che ce l’ha - in tre dimensioni. E poi, molto più banalmente, ma anche più pragmaticamente, il colpo in canna. Come a Cagliari. Che poi lo rappresenta come meglio non si potrebbe, che è esattamente il ruolo conquistatosi da Kerim Alajbegovic fino a questo punto della sua esperienza juventina. Neanche vent’anni e una proiezione da salvatore della patria. Ma come: non era di troppo?

Alajbegovic e la pressione Juventus E adesso inizieranno col tema della pressione? Toccherà sopportarla, in parte lo sta già facendo in questa fase di stagione senza Kenan Yildiz, il cui testimone vaga nel deserto degli indecisi e spesso viene spartito tra il bosniaco, Conceiçao, Zhegrova, permettendo così alla Juve di non cambiare il copione. Torto o ragione, è un fatto.