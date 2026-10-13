Diretta Juve Next Gen-Lumezzane: formazioni e risultato in tempo reale. Bianconeri in cerca di riscatto
La Juventus Next Gen torna subito in campo, in cerca di rivalsa contro il Lumezzane. Avvio di stagione complicato per i bianconeri, che sono reduci dal ko in casa dell'Arzignano Valchiampo e, in generale, da soli 6 punti collezionati in 8 partite giocate. Contro il club lombardo il recupero dell'ottavo turno di campionato. Mister Brambilla, dopo l'ultimo ko, ha tracciato la via: "Siamo prò soltanto all'inizio, sappiamo qual è il nostro percorso e ci siamo già passati negli anni precedenti. Dobbiamo rimanere tranquilli e continuare a lavorare come stanno facendo i ragazzi. Poi anche la classifica si sistemerà".
Dove vedere Juve Next Gen-Lumezzane
La sfida tra Juve Next Gen e Lumezzane, in programma martedì 13 ottobre alle 16 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.
Le probabili formazioni della partita
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Radu; Rizzo, Brugarello, Corradi; Savio, Ripani, Macca, Pagnucco; Amaradio; Merola, Durmisi
Allenatore: Brambilla
LUMEZZANE (3-5-2): Andrenacci; Deratti, Boffelli, Nwachukwu; Diodato, Menegazzo, Rocca, Rolando, Mancini; Ebone, Monachello
Allenatore: Paolo Sammarco
ARBITRO: Mattia Maresca di Napoli
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