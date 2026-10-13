Diretta Juve Next Gen-Lumezzane: formazioni e risultato in tempo reale. Bianconeri in cerca di riscatto

La Juventus Next Gen torna subito in campo, in cerca di rivalsa contro il Lumezzane. Avvio di stagione complicato per i bianconeri, che sono reduci dal ko in casa dell'Arzignano Valchiampo e, in generale, da soli 6 punti collezionati in 8 partite giocate. Contro il club lombardo il recupero dell'ottavo turno di campionato. Mister Brambilla, dopo l'ultimo ko, ha tracciato la via: "Siamo prò soltanto all'inizio, sappiamo qual è il nostro percorso e ci siamo già passati negli anni precedenti. Dobbiamo rimanere tranquilli e continuare a lavorare come stanno facendo i ragazzi. Poi anche la classifica si sistemerà".