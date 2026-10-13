La Juve Next Gen muove la classifica e lo fa conquistando un punto contro il Lumezzane. Una partita subito in salita per le difficoltà nel creare pericoli e per l'espulsione di Radu: il portiere bianconero tocca col braccio fuori dall'area di rigore e lascia i suoi in dieci. Da quel momento, però, la Juve crea e gioca, sfiorando in un paio di occasioni anche la rete. La palla gol più clamorosa è quella sulla testa di Corradi che colpisce la traversa. Protagonista anche Mangiapoco autore di un paio di interventi decisivi e importanti per blindare lo 0-0.