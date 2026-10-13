Juve, la Next Gen in dieci conquista un pareggio col Lumezzane: Mangiapoco un muro, Corradi fermo alla traversa
La Juve Next Gen muove la classifica e lo fa conquistando un punto contro il Lumezzane. Una partita subito in salita per le difficoltà nel creare pericoli e per l'espulsione di Radu: il portiere bianconero tocca col braccio fuori dall'area di rigore e lascia i suoi in dieci. Da quel momento, però, la Juve crea e gioca, sfiorando in un paio di occasioni anche la rete. La palla gol più clamorosa è quella sulla testa di Corradi che colpisce la traversa. Protagonista anche Mangiapoco autore di un paio di interventi decisivi e importanti per blindare lo 0-0.
Juve Next Gen-Lumezzane: rivivi la diretta
93' - Termina la sfida al Moccagatta: la Juve Next Gen conquista un punto in dieci contro il Lumezzane.
90' - Tre minuti di recupero.
88'- TRAVERSA JUVE! Corradi svetta più alto di tutti e di testa prende la traversa.
87' - Cambio per il Lumezzane: dentro Diodato.
83' - OCCASIONE LUMEZZANE! Mangiapoco vola sulla botta da fuori di Mancini e devia in angolo.
81' - Pericolosa la Juve: Pagnucco ci prova dalla distanza, pallone di poco alto sopra la travera.
78' - OCCASIONE JUVE! Leone si inserisce e da due passi, da posizione defilata, non trova la porta col destro.
73' - Doppio cambio Lumezzane: dentro Menegazzo e Perina, fuori Rocca e Ghillani. Nella Juve dentro Pagnucco per Elimoghale.
69' - Rolando mette in mezzo un cross velenoso, Anatriello non riesce a toccare ed è bravo Mangiapoco a non farsi sorprendere e bloccare.
62' - Doppio cambio Juve: dentro Rizzo e Leone, fuori Mazur e Turco. Anche il Lumezzane cambia: Monachello prende il posto di Anatriello, Pavanati al posto di D'Agostino.
59' - Ci prova la Juve: Durmisi entra in area e viene chiuso in angolo.
53' - OCCASIONE LUMEZZANE! Boffelli si inserisce di testa, Mangiapoco devia sulla traversa.
46' - Iniziata la ripresa. Cambio Juve: dentro Durmisi per Guerra.
INTERVALLO
45+4' - Termina la prima frazione con il risultato di 0-0, ma la Juve è in dieci per l'espulsione di Radu.
45' - Quattro i minuti di recupero.
40' - Nonostante l'inferiorità numerica la Juve prova a creare qualche ripartenza interessante con Turco a destra ed Elimoghale-Grelaud a sinistra. Il Lumezzana ha calato un po' il ritmo.
34' - OCCASIONE LUMEZZANE! Ripartenza fulminea degli ospiti: Anatriello serve al centro per Rocca che colpisce a botta sicura, ma è ancora Mangiapoco a dire di no.
31' - Subito determinante Mangiapoco: Ebone si coordina bene e in girata calcia verso la porta, il portiere bianconero devia in angolo.
30' - Cambio per la Juve: dentro Mangiapoco per Amaradio.
28' - JUVE IN DIECI! Radu esce dalla sua area per andare ad intercettare il pallone e lo colpisce con il braccio, L'arbitro fischia il fallo a favore del Lumezzane ed estrae il rosso per il portiere bianconero. L'arbitro però va al monitor per rivedere quanto successo e conferma la decisione presa in campo.
21' - Brambilla si gioca la card per richiamare l'arbitro all'FVS per un possibile rosso a Ebone, reo di aver dato una gomitata a Corradi. Il direttore di gara vede il replay e poi estrae il giallo all'attaccante del Lumezzane.
18' - Boffelli ci prova dalla distanza, Radu blocca in due tempi. Juve che fatica a tenere il possesso palla,
12' - Prova a farsi vedere la Juve: tacco di Guerra per liberare Amaradio, Boffelli intuisce e chiude facendo carambolare la palla proprio sul giocatore bianconero.
7' - Prima palla gol per il Lumezzane: Ghillani mette in mezzo un pallone insidioso sul quale Mancini non riesce a deviare. L'arbitro poi ferma tutto per un fuorigioco.
1' - Iniziata la sfida al Moccagatta.
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