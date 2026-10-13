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Juve, la Next Gen in dieci conquista un pareggio col Lumezzane: Mangiapoco un muro, Corradi fermo alla traversa

La squadra di Brambilla muove la classifica dopo la sconfitta con l'Arzignano: i bianconeri nel finale vanno a un passo dal vincerla
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Pubblicato il 13.10.2026, 17:55

5 min

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La Juve Next Gen muove la classifica e lo fa conquistando un punto contro il Lumezzane. Una partita subito in salita per le difficoltà nel creare pericoli e per l'espulsione di Radu: il portiere bianconero tocca col braccio fuori dall'area di rigore e lascia i suoi in dieci. Da quel momento, però, la Juve crea e gioca, sfiorando in un paio di occasioni anche la rete. La palla gol più clamorosa è quella sulla testa di Corradi che colpisce la traversa. Protagonista anche Mangiapoco autore di un paio di interventi decisivi e importanti per blindare lo 0-0.

Juve Next Gen-Lumezzane: rivivi la diretta

93' - Termina la sfida al Moccagatta: la Juve Next Gen conquista un punto in dieci contro il Lumezzane

90' - Tre minuti di recupero. 

88'- TRAVERSA JUVE! Corradi svetta più alto di tutti e di testa prende la traversa. 

87' - Cambio per il Lumezzane: dentro Diodato.

83' - OCCASIONE LUMEZZANE! Mangiapoco vola sulla botta da fuori di Mancini e devia in angolo. 

81' - Pericolosa la Juve: Pagnucco ci prova dalla distanza, pallone di poco alto sopra la travera. 

78' - OCCASIONE JUVE! Leone si inserisce e da due passi, da posizione defilata, non trova la porta col destro. 

73' - Doppio cambio Lumezzane: dentro Menegazzo e Perina, fuori Rocca e Ghillani. Nella Juve dentro Pagnucco per Elimoghale. 

69' - Rolando mette in mezzo un cross velenoso, Anatriello non riesce a toccare ed è bravo Mangiapoco a non farsi sorprendere e bloccare. 

62' - Doppio cambio Juve: dentro Rizzo e Leone, fuori Mazur e Turco. Anche il Lumezzane cambia: Monachello prende il posto di Anatriello, Pavanati al posto di D'Agostino. 

59' - Ci prova la Juve: Durmisi entra in area e viene chiuso in angolo. 

53' - OCCASIONE LUMEZZANE! Boffelli si inserisce di testa, Mangiapoco devia sulla traversa. 

46' - Iniziata la ripresa. Cambio Juve: dentro Durmisi per Guerra. 

INTERVALLO

45+4' - Termina la prima frazione con il risultato di 0-0, ma la Juve è in dieci per l'espulsione di Radu. 

45' - Quattro i minuti di recupero.

40' - Nonostante l'inferiorità numerica la Juve prova a creare qualche ripartenza interessante con Turco a destra ed Elimoghale-Grelaud a sinistra. Il Lumezzana ha calato un po' il ritmo. 

34' - OCCASIONE LUMEZZANE! Ripartenza fulminea degli ospiti: Anatriello serve al centro per Rocca che colpisce a botta sicura, ma è ancora Mangiapoco a dire di no. 

31' - Subito determinante Mangiapoco: Ebone si coordina bene e in girata calcia verso la porta, il portiere bianconero devia in angolo. 

30' - Cambio per la Juve: dentro Mangiapoco per Amaradio. 

28' - JUVE IN DIECI! Radu esce dalla sua area per andare ad intercettare il pallone e lo colpisce con il braccio, L'arbitro fischia il fallo a favore del Lumezzane ed estrae il rosso per il portiere bianconero. L'arbitro però va al monitor per rivedere quanto successo e conferma la decisione presa in campo. 

21' - Brambilla si gioca la card per richiamare l'arbitro all'FVS per un possibile rosso a Ebone, reo di aver dato una gomitata a Corradi. Il direttore di gara vede il replay e poi estrae il giallo all'attaccante del Lumezzane. 

18' - Boffelli ci prova dalla distanza, Radu blocca in due tempi. Juve che fatica a tenere il possesso palla,

12' - Prova a farsi vedere la Juve: tacco di Guerra per liberare Amaradio, Boffelli intuisce e chiude facendo carambolare la palla proprio sul giocatore bianconero. 

7' - Prima palla gol per il Lumezzane: Ghillani mette in mezzo un pallone insidioso sul quale Mancini non riesce a deviare. L'arbitro poi ferma tutto per un fuorigioco. 

1' - Iniziata la sfida al Moccagatta. 

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