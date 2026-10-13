Chi è l'arbitro per Celta Vigo-Juve di Europa League. Quel precedente nel ko Inter in Champions

La Juventus si appresta a tornare in campo. Dopo il pareggio di domenica sera a Cagliari, i bianconeri si rituffano sull'Europa League: di fronte il Celta Vigo, nella prima trasferta europea della stagione. Nel match d'esordio nella competizione la squadra di Luciano Spalletti ha giocato in maniera praticamente perfetta, battendo 5-0 il NEC all'Allianz Stadium. Intanto è ufficiale la designazione arbitrale per il match tra gli spagnoli e i bianconeri, che si giocherà giovedì alle 21 all'Estadio Balaidos.

Celta Vigo-Juve, la designazione arbitrale A dirigere la sfida tra Celta Vigo e Juventus sarà Sander van der Eijk, fischietto olandese. A coadiuvarlo gli assistenti Rens Bluemink e Stefan De Groot, mentre sarà Allard Lindhout il quarto uomo. Il VAR Michael Salisbury, mentre l'AVAR Richard Martens. Per l'arbitro nessun precedente contro la Juve e, in generale, contro top team italiani. C'è invece un incrocio con il Celta Vigo, relativo alla scorsa stagione: nell'ottobre 2025, nella fase a gironi di Europa League, diresse la sfida vinta 2-1 dagli spagnoli contro il Nizza. Un arbitro ancora alle prime esperienze in campo europeo.