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Chi è l'arbitro per Celta Vigo-Juve di Europa League. Quel precedente nel ko Inter in Champions

Ufficiali i fischietti per i match europei: alla scoperta della designazione arbitrale per la sfida del Balaidos
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Pubblicato il 13.10.2026, 13:14

3 min

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La Juventus si appresta a tornare in campo. Dopo il pareggio di domenica sera a Cagliari, i bianconeri si rituffano sull'Europa League: di fronte il Celta Vigo, nella prima trasferta europea della stagione. Nel match d'esordio nella competizione la squadra di Luciano Spalletti ha giocato in maniera praticamente perfetta, battendo 5-0 il NEC all'Allianz Stadium. Intanto è ufficiale la designazione arbitrale per il match tra gli spagnoli e i bianconeri, che si giocherà giovedì alle 21 all'Estadio Balaidos.

Celta Vigo-Juve, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Celta Vigo e Juventus sarà Sander van der Eijk, fischietto olandese. A coadiuvarlo gli assistenti Rens BlueminkStefan De Groot, mentre sarà Allard Lindhout il quarto uomo. Il VAR Michael Salisbury, mentre l'AVAR Richard Martens. Per l'arbitro nessun precedente contro la Juve e, in generale, contro top team italiani. C'è invece un incrocio con il Celta Vigo, relativo alla scorsa stagione: nell'ottobre 2025, nella fase a gironi di Europa League, diresse la sfida vinta 2-1 dagli spagnoli contro il Nizza. Un arbitro ancora alle prime esperienze in campo europeo.

VAR, niente incroci Juve ma...

Per Salisbury come VAR invece ci sono stati alcuni precedenti con squadre italiane. Ad esempio in Champions League: è stato al monitor (come AVAR) per la sfida tra Real Madrid e Inter dello scorso 8 settembre, con i blancos di Mourinho vittoriosi 2-1. Lo scorso anno fu al monitor sia in Atalanta-Athletic (nerazzurri ko 2-3) sia in Napoli-Sporting (finita 2-0), ma anche in Ajax-Inter (quando la squadra di Chivu vinse 0-2). Salisbury è stato al monitor anche in una sfida dell'Italia U21, all'Europeo dello scorso anno quando gli azzurrini persero 3-2 ai tempi supplementari contro la Germania nel match dei quarti. Nessun incrocio, invece, tra l'inglese e il Celta Vigo.

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Le designazioni delle italiane

A seguire il recap della designazione per Celta Vigo-Juventus ma anche per l'altra italiana, il Milan, di scena giovedì alle 18.45 in casa del Salisburgo.

SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Fesnic
Assistenti: Cerei-Corb
IV: Andrei
VAR: Popa
AVAR: del Cerro Grande

CELTA VIGO-JUVENTUS
Arbitro: van der Ejik
Assistenti: Bluemink-De Groot
IV: Lindhout
VAR: Salisbury
AVAR: Martens

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