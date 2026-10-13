Juve, Cristiano Ronaldo e caso stipendi: non è ancora finita, la mossa del club

La Juventus non intende chiudere la disputa giudiziaria con Cristiano Ronaldo sugli stipendi relativi al periodo della pandemia. Dopo la decisione del Tribunale di Torino, che lo scorso 13 gennaio 2026 aveva respinto l’impugnazione del club contro il lodo arbitrale, la società bianconera ha scelto di proseguire la battaglia legale. Come riportato da Calcio e Finanza sulla base del bilancio 2025/26, il ricorso in Cassazione è stato notificato il 27 marzo 2026. Adesso si attende che venga stabilita la data dell’udienza.