Juve, Cristiano Ronaldo e caso stipendi: non è ancora finita, la mossa del club
La Juventus non intende chiudere la disputa giudiziaria con Cristiano Ronaldo sugli stipendi relativi al periodo della pandemia. Dopo la decisione del Tribunale di Torino, che lo scorso 13 gennaio 2026 aveva respinto l’impugnazione del club contro il lodo arbitrale, la società bianconera ha scelto di proseguire la battaglia legale. Come riportato da Calcio e Finanza sulla base del bilancio 2025/26, il ricorso in Cassazione è stato notificato il 27 marzo 2026. Adesso si attende che venga stabilita la data dell’udienza.
La disputa sugli stipendi durante il Covid e la richiesta di Ronaldo
Al centro della vicenda ci sono circa 19,6 milioni di euro che Cristiano Ronaldo riteneva gli spettassero in relazione agli accordi economici raggiunti durante l’emergenza sanitaria. La controversia risale al periodo precedente all’addio del portoghese alla Juventus e al suo trasferimento al Manchester United, avvenuto nell’estate del 2021. Per ottenere il pagamento della somma, l’attaccante aveva avviato un procedimento arbitrale contro il suo ex club.
Il 17 aprile 2024, il Collegio Arbitrale aveva accolto solo in parte le richieste avanzate dal calciatore. La decisione aveva riconosciuto una responsabilità precontrattuale della società, legata al mancato perfezionamento delle trattative tra le parti. Di conseguenza, la Juventus era stata condannata a versare 9,8 milioni di euro, pari alla metà dell’importo inizialmente richiesto. Alla cifra si aggiungevano gli interessi e la rivalutazione monetaria previsti dal provvedimento.
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