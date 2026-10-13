Conte-Allegri, l'ex Juve spiega le differenze: "Approccio diverso, però…"

Il confronto tra Allegri e Conte torna al centro dell'attenzione, questa volta in un contesto diverso rispetto all’esperienza condivisa ai tempi della Juventus. Due allenatori con idee, metodi e approcci differenti nella gestione del gruppo, ma accomunati da un obiettivo ben preciso: ottenere il massimo dai propri giocatori e costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli. A soffermarsi sul passaggio di consegne tra i due tecnici è Angelo Alessio, ex vice storico di Conte in bianconero, che ai microfoni di Stile Tv ha analizzato il lavoro di Allegri (pronto a una nuova sfida in Champions), soffermandosi sulle difficoltà incontrate in avvio di stagione, sul peso dei numerosi infortuni e sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra esperienza e giovani.

Le differenze e i punti in comune tra Conte e Allegri Per la seconda volta dopo i tempi della Vecchia Signora, Allegri ha ereditato una squadra allenata da Conte. Spesso Max ha sempre elogiato il lavoro del suo predecessore e di questo passaggio del testimone ne ha parlato anche Angelo Alessio: "Alla Juventus ha fatto bene, ha dimostrato di sapere in parte quello che Conte aveva lasciato. Poi negli anni successivi ha cambiato sistema di gioco. Bisognerà vedere a Napoli cosa farà, ma certo la situazione è diversa. Allegri e Conte hanno un approccio diverso nei confronti dei giocatori, li gestiscono diversamente. Il fine però è lo stesso: cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore. Vincere il percorso con entusiasmo e tranquillità".