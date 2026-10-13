"Chi è Yamal? Io conosco solo...": l'ex Juve così prima del Barcellona

Una smorfia, un sorriso appena accennato e quella faccia di chi sembra voler dire: "Ma di chi stiamo parlando?". Mario Lemina si è divertito a stuzzicare in vista d i Galatasaray-Barcellona , regalando un siparietto tutto da ridere quando gli è stato chiesto di scegliere tra Sané e Yamal. La risposta dell'ex centrocampista della Juventus? Nessun dubbio, almeno a parole: "Yamal non lo conosco, conosco solo Sané!" . Una battuta pronunciata con tono scherzoso e accompagnata da un'espressione che ha reso la scena ancora più divertente. Lemina ha giocato con l'ironia per alleggerire l'atmosfera prima di una sfida tutt'altro che semplice per i turchi. Dall'altra parte, infatti, c'è un Barcellona che fin qui ha vinto tutte le partite disputate in stagione e che arriva all'appuntamento con l'ambizione di proseguire la propria marcia.

Lemina e la battuta su Yamal

"Chi è Yamal? Io conosco solo Sané!". La frase è di quelle che fanno immediatamente sorridere, soprattutto se pronunciata qualche ora prima di una partita in cui proprio il talento del Barcellona è uno dei nomi più attesi. Ma attenzione a non cadere in facili equivoci: Lemina stava scherzando . Nessuna mancanza di rispetto nei confronti del giovane fenomeno blaugrana, nessuna frecciata studiata per accendere gli animi e nemmeno un tentativo di mettere pressione agli avversari. Soltanto una risposta ironica, resa ancora più efficace dalla smorfia e dal tono leggero con cui il centrocampista ha accompagnato le proprie parole.

Il confronto proposto tra Sané e Yamal si è trasformato così in un piccolo momento di spettacolo. Da una parte l'esterno tedesco, compagno di squadra di Lemina al Galatasaray; dall'altra il gioiello del Barcellona, uno dei calciatori più chiacchierati del momento. E se la domanda invitava a scegliere tra due giocatori di grande qualità, l'ex Juventus ha deciso di non complicarsi la vita: Sané, grazie e arrivederci! Una risposta che, con la giusta dose di ironia, ha strappato un sorriso e contribuito a rendere più frizzante il clima.

Galatasaray-Barcellona, una sfida quasi proibitiva

Se davanti ai microfoni c'è spazio per sorrisi e battute, sul terreno di gioco il discorso cambia radicalmente. Il Galatasaray è atteso da un esame di altissimo livello contro un Barcellona che, almeno finora, ha viaggiato a ritmi impressionanti, vincendo tutte le partite disputate in stagione. Un percorso che racconta la forza dei blaugrana e che rende l'impegno dei turchi ancora più complicato. I turchi invece vengono da un momento altalenante, nonostante il primo posto in classifica in campionato. In Champions non hanno iniziato con il piede giusto, perdendo contro lo Sporting. E vista la sfida quasi proibitiva contro i blaugrana, magari stemperare un po' la tensione come ha fatto Lemina può essere una soluzione alternativa.