"Spalletti ha fatto scudo, ma la realtà Juve è diversa", "Chi è il 9 ideale": i retroscena Tuttosport

Juve, cosa vuole Spalletti: più concretezza e meno errori

Il primo nodo riguarda le richieste dell'allenatore. Al di là delle dichiarazioni pubbliche, secondo Aprile c'è una differenza tra ciò che Spalletti ha mostrato davanti ai microfoni e ciò che realmente pensa della prestazione dei suoi giocatori. Il problema principale resta la scarsa capacità di concretizzare le occasioni create, soprattutto contro avversarie che lasciano pochi spazi. "A microfoni Spalletti ha fatto scudo con la squadra, ma la realtà dei fatti è diversa. Se fosse stato contento non avrebbe fatto i cambi a fine primo tempo. Vorrebbe che i suoi giocatori mettessero a punto ciò che provano durante la settimana e che ci fosse più finalizzazione sotto porta. Kolo Muani ha fatto un gol da centravanti vero, ma poi ne ha sbagliati altri cinque. Il problema della Juve è tramutare in gol le svariate palle gol che crea. Sono stati tanti i punti persi contro le squadre di media e piccola fascia, che stanno spesso nella loro metà campo, oltre a un po' di pressapochismo. Cosa che non si vede contro le big", ha spiegato Aprile.