"Serve di più", il confronto di Spalletti con la Juve: cosa è successo dopo Cagliari
TORINO - Ha difeso la prestazione di Cagliari, Luciano Spalletti. E ieri l’ha ribadito anche alla squadra, con le solite, comprensibili, nettissime formule. Del tipo: «Continuiamo così», o almeno con quanto visto nella ripresa, che non poco gli è piaciuta. E ancora: «Serve di più», e s’intenda più personalità, più vigore, più presenza. Naturalmente, pure più “faccettine di...”. Perché molto sta proprio qui: nella gestione dei momenti, nell’evitare di sciogliersi se ci si scotta appena. E in queste sensazioni che non vanno via, che dal pari con i sardi si sono intensificate, esattamente come il nervosismo del tecnico riguardo alla situazione.
Spalletti, come sta dopo Cagliari
Non si spiega il gol preso, Lucio. Né ha la forza di condannare la sfortuna in esclusiva: c’è dell’altro, lo sta cercando. Il timore è ritrovarlo in una pochezza, tanto di spirito quanto d’attenzione. Comunque, la promessa della società di un nove a gennaio un po’ ha saputo mitigare le frustrazioni, ha calmato le acque subito dopo l’accumulo delle prime onde.
Già ieri era sereno. Anzi: desideroso di dare una sterzata diretta, di recuperare prima i sorrisi e allora i punti. Pur tenendo bene in mente il tema centrale, che è opprimente: è una Juventus incapace di sfogare la mole di gioco, perciò resta tappata. Persino nelle intenzioni.
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