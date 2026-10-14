"Serve di più", il confronto di Spalletti con la Juve: cosa è successo dopo Cagliari

TORINO - Ha difeso la prestazione di Cagliari, Luciano Spalletti. E ieri l’ha ribadito anche alla squadra, con le solite, comprensibili, nettissime formule. Del tipo: «Continuiamo così», o almeno con quanto visto nella ripresa, che non poco gli è piaciuta. E ancora: «Serve di più», e s’intenda più personalità, più vigore, più presenza. Naturalmente, pure più “faccettine di...”. Perché molto sta proprio qui: nella gestione dei momenti, nell’evitare di sciogliersi se ci si scotta appena. E in queste sensazioni che non vanno via, che dal pari con i sardi si sono intensificate, esattamente come il nervosismo del tecnico riguardo alla situazione.