Juve, un problema grosso come WoltemadeCalcio

Alla Darwin, Spalletti cambia la Juve per l’Europa League: il precedente parla chiaro

Turnover contro il Celta Vigo, il tecnico bianconero studia le mosse per portare a casa altri tre punti prima de big match contro la Lazio
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Lorenzo Aprile Lorenzo Aprile

Pubblicato il 14.10.2026, 13:47

5 min

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TORINO - “Rispondere al cambiamento”. La chiave della sopravvivenza bianconera sta tutta nella più celebre massima di stampo darwiniano. Perché l’Europa League non è la Champions e, in quanto tale, ti mette nelle condizioni di scoprire la miglior versione di te. Come? Sperimentando a più non posso, tra cambi di assetti, nuovi spunti tattici e chance concesse a chi - per un motivo o per un altro - non è riuscito ancora a mostrare appieno il suo potenziale. Lucio ha in mente di viversela così quest’Europa League.

L'Europa League di Spalletti

Di tramutare la competizione un turnover dopo l’altro in un acceleratore di particelle per l’animo come per il gioco. E non in una “noia” destinata a usurare i suoi titolarissimi. Almeno non ora, dal momento che la sua Juve - per quello che è il livello della “League Phase” - può essere competitiva a prescindere.

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E ne abbiamo avuto prova già nella gara d’esordio con il Nec, dominata in un lungo e in largo al netto dei 4 cambi di Spalletti rispetto alla precedente formazione di Reggio Emilia. Fin qui, il punto più basso dell’avvio stagionale bianconero. L’animo di domani sera, per certi versi, non sarà tanto diverso dopo il pari con il Cagliari.

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