Alla Darwin, Spalletti cambia la Juve per l’Europa League: il precedente parla chiaro

TORINO - “Rispondere al cambiamento”. La chiave della sopravvivenza bianconera sta tutta nella più celebre massima di stampo darwiniano. Perché l’Europa League non è la Champions e, in quanto tale, ti mette nelle condizioni di scoprire la miglior versione di te. Come? Sperimentando a più non posso, tra cambi di assetti, nuovi spunti tattici e chance concesse a chi - per un motivo o per un altro - non è riuscito ancora a mostrare appieno il suo potenziale. Lucio ha in mente di viversela così quest’Europa League.