"Solo uno col carattere Juve, ma non gioca. Spalletti sì e i giocatori no": Tacchinardi esclusivo

TORINO - Alessio Tacchinardi, ventisei anni fa la Juve è caduta rovinosamente a Vigo. Ricorda il risultato? «Eh, 4-0. No, non è sicuramente un ricordo positivo: è stata una partita nata male, in quel match e in quel contesto il Celta era stato nettamente superiore».

Potrebbe ricapitare? «Quella squadra era un’altra roba: oggi mi sembrano avere meno qualità, meno fantasia, forse un po’ di solidità in più. Quella che abbiamo affrontato nel 2000 sfruttava una spinta incredibile da parte del pubblico: era una bolgia, e ti facevano male».