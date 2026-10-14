Celta Vigo-Juventus: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming
La Juve deve andare oltre e pensare già alla trasferta di Vigo contro il Celta per la seconda giornata di Europa League. Il pari col Cagliari è già in archivio ma Spalletti deve tenerlo a mente per far crescere ancor di più i bianconeri. Nonostante il momento per la Vecchia Signora c'è l'occasione europea per ritrovare il sorriso come fatto con il Nec allo Stadium. Il tecnico opterà per qualche cambio di formazione, il classico turnover per una squadra impegnata ogni tre giorni: diversi i ballottaggi soprattutto in difesa con Gatti e Kelly a giocarsi una maglia con Kalulu e Lucumì, mentre in attacco c'è in vantaggio Woltemade su Kolo Muani.
Celta Vigo-Juve: orario e dove vederla
Il Celta Vigo ospiterà la Juventus giovedì 15 ottobre, in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League. La partita si giocherà in Spagna, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. I bianconeri saranno chiamati a confrontarsi con la formazione galiziana in una sfida importante per il cammino europeo. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, RomAn, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutgla, Swedberg. All.: Giraldez.
Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Nico Gonzalez; Woltemade. All. Spalletti
WHATSAP P TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS