Celta Vigo-Juventus: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

Il Celta Vigo ospiterà la Juventus giovedì 15 ottobre, in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League. La partita si giocherà in Spagna, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. I bianconeri saranno chiamati a confrontarsi con la formazione galiziana in una sfida importante per il cammino europeo. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.