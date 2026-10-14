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Celta Vigo-Juventus: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri, allenati da Spalletti, in campo nella serata di giovedì per la seconda giornata della competizione europea
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Pubblicato il 14.10.2026, 09:45

2 min

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La Juve deve andare oltre e pensare già alla trasferta di Vigo contro il Celta per la seconda giornata di Europa League. Il pari col Cagliari è già in archivio ma Spalletti deve tenerlo a mente per far crescere ancor di più i bianconeri. Nonostante il momento per la Vecchia Signora c'è l'occasione europea per ritrovare il sorriso come fatto con il Nec allo Stadium. Il tecnico opterà per qualche cambio di formazione, il classico turnover per una squadra impegnata ogni tre giorni: diversi i ballottaggi soprattutto in difesa con Gatti e Kelly a giocarsi una maglia con Kalulu e Lucumì, mentre in attacco c'è in vantaggio Woltemade su Kolo Muani. 

Celta Vigo-Juve: orario e dove vederla

Il Celta Vigo ospiterà la Juventus giovedì 15 ottobre, in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League. La partita si giocherà in Spagna, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. I bianconeri saranno chiamati a confrontarsi con la formazione galiziana in una sfida importante per il cammino europeo. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport

Probabile formazione Juve contro il Celta Vigo: Spalletti, tempo di turnover in Europa LeagueJuventus
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Le probabili formazioni

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, RomAn, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutgla, Swedberg. All.: Giraldez.

Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Nico Gonzalez; Woltemade. All. Spalletti

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