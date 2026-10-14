Novità Juve, da Celik a Boga a Verde e Merola: le ultime dall'allenamento verso il Celta Vigo
La Juventus ha svolto alla Continassa l’ultimo allenamento in vista della trasferta contro il Celta Vigo, in programma domani sera, giovedì 15 ottobre, per la seconda giornata di Europa League. I bianconeri vogliono dare continuità all’ottimo debutto europeo, caratterizzato dal netto successo per 5-0 contro il NEC. Spalletti guida la seduta prima della partenza per la Spagna con un paio di possibili novità. Il lavoro è iniziato con un clima disteso, con Spalletti arrivato sul terreno di gioco sorridendo e scherzando con Zhegrova e Woltemade. Dopo i primi momenti di leggerezza, la squadra si è concentrata sul programma previsto per la rifinitura. I giocatori hanno cominciato con il consueto torello, esercizio utile per attivare la muscolatura e ritrovare la giusta intensità in vista della partitella. La seduta è poi proseguita con esercitazioni dedicate agli aspetti tattici e ai movimenti richiesti dall’allenatore. Spazio anche alla partitella, organizzata per affinare automatismi e tempi di gioco. La sfida interna si è svolta con il limite dei due tocchi, così da favorire rapidità nelle scelte e precisione nella circolazione del pallone. Un lavoro mirato a preparare al meglio l’impegno europeo e a definire gli ultimi dettagli prima della partenza.
Celik e Boga: le novità dalla Continassa
Tra le indicazioni emerse dalla seduta, Celik non ha preso parte all’allenamento insieme ai compagni, svolgendo invece un programma personalizzato. Il difensore ha lavorato anche a stretto contatto con Spalletti, che gli ha fornito indicazioni specifiche sui movimenti da eseguire in fase difensiva. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle letture necessarie per intercettare i palloni e anticipare le iniziative degli avversari. Una sessione individuale utile per approfondire alcuni aspetti tattici richiesti dal tecnico. Situazione diversa per Boga, che ha iniziato la giornata con un lavoro separato dal gruppo. L’esterno si è successivamente aggregato ai compagni durante la partitella, partecipando alla fase conclusiva dell’allenamento. La sua presenza con la squadra rappresenta un elemento da monitorare in vista della trasferta contro il Celta Vigo, il francese potrebbe essere recuperato dal problema muscolare. Da segnalare i due Next Gen Verde e Merola attivissimi nella seduta, con i due che potrebbero essere convocati per la trasferta: indizio chiaro, il non utilizzo nella partita contro il Lumezzane.
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