La Juventus ha svolto alla Continassa l’ultimo allenamento in vista della trasferta contro il Celta Vigo, in programma domani sera, giovedì 15 ottobre, per la seconda giornata di Europa League. I bianconeri vogliono dare continuità all’ottimo debutto europeo, caratterizzato dal netto successo per 5-0 contro il NEC. Spalletti guida la seduta prima della partenza per la Spagna con un paio di possibili novità. Il lavoro è iniziato con un clima disteso, con Spalletti arrivato sul terreno di gioco sorridendo e scherzando con Zhegrova e Woltemade. Dopo i primi momenti di leggerezza, la squadra si è concentrata sul programma previsto per la rifinitura. I giocatori hanno cominciato con il consueto torello, esercizio utile per attivare la muscolatura e ritrovare la giusta intensità in vista della partitella. La seduta è poi proseguita con esercitazioni dedicate agli aspetti tattici e ai movimenti richiesti dall’allenatore. Spazio anche alla partitella, organizzata per affinare automatismi e tempi di gioco. La sfida interna si è svolta con il limite dei due tocchi, così da favorire rapidità nelle scelte e precisione nella circolazione del pallone. Un lavoro mirato a preparare al meglio l’impegno europeo e a definire gli ultimi dettagli prima della partenza.