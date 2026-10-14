Juve, un problema grosso come WoltemadeCalcio

Massa alla Juve, designazione horror e arriva anche Meraviglia al VAR: ricordate Conceicao-Lazio?

Arbitri Serie A, il fischietto di Imperia designato per Juventus-Lazio: dal rigore negato a David al gol annullato a McKennie contro la Fiorentina, episodi a senso unico

Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 14.10.2026, 14:40

7 min

Designazioni Arbitri Serie AJuve-Lazio

1 / 4

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Le designazioni degli arbitri in vista del prossimo turno di Serie A fanno riafforare precedenti e polemiche per episodi non sanzionati, soprattutto per quanto riguarda la Juve. I bianconeri saranno impegnati nella gara dell'Allianz contro la Lazio e Orsato ha scelto la direzione dell'incontro con Massa arbitro (per lui sarà la nona volta con le due squadre avversarie) e Meraviglia al Var. Ed è proprio quest'ultima scelta a far tornare alla mente l'errore commesso all'Olimpico nella passata stagione. 

Le designazioni arbitrali di Juve-Lazio

La Juve affronta all'Allianz Stadium la Lazio nel positicipo serale di domenica 18 ottobre. In campo alle ore 20:45 e l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali in vista della settimana giornata. Per la suddetta gara il fischietto è Massa della sezione di Imperia, affiancato dagli assistenti Alassio e Berti. Nel ruolo di quarto uomo c'è Maresca, mentre Var e Avar: Meraviglia-Aureliano. Ed è proprio la designazione del Var a far storcere il naso ai tifosi bianconeri perché c'è un precedente negativo e legato proprio a una sfida contro i biancocelesti all'Olimpico. 

Probabile formazione Juve contro il Celta Vigo: Spalletti, tempo di turnover in Europa LeagueJuventus
Guarda la gallery

I precedenti della Juventus con Massa: il bilancio dei bianconeri

I numeri dei precedenti tra la Juventus e l'arbitro Davide Massa mostrano un bilancio complessivamente favorevole alla formazione bianconera. Nei 35 incontri diretti dal fischietto di Imperia, la squadra torinese ha conquistato 22 vittorie, incassando cinque sconfitte e ottenendo otto pareggi. Restringendo l'analisi alle sfide contro la Lazio, il quadro cambia parzialmente e presenta un andamento più equilibrato. In otto occasioni con Massa alla direzione di Juve-Lazio, i bianconeri hanno ottenuto quattro successi, tre pareggi e una sconfitta. Quest'ultima è arrivata nella finale di Supercoppa italiana, terminata con il risultato di 3-2 a favore dei biancocelesti. Dati che accompagnano l'avvicinamento alla prossima sfida tra le due squadre, con l'attenzione rivolta anche alle decisioni arbitrali.

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS