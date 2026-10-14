Massa alla Juve, designazione horror e arriva anche Meraviglia al VAR: ricordate Conceicao-Lazio?
Arbitri Serie A, il fischietto di Imperia designato per Juventus-Lazio: dal rigore negato a David al gol annullato a McKennie contro la Fiorentina, episodi a senso unico
Le designazioni degli arbitri in vista del prossimo turno di Serie A fanno riafforare precedenti e polemiche per episodi non sanzionati, soprattutto per quanto riguarda la Juve. I bianconeri saranno impegnati nella gara dell'Allianz contro la Lazio e Orsato ha scelto la direzione dell'incontro con Massa arbitro (per lui sarà la nona volta con le due squadre avversarie) e Meraviglia al Var. Ed è proprio quest'ultima scelta a far tornare alla mente l'errore commesso all'Olimpico nella passata stagione.
Le designazioni arbitrali di Juve-Lazio
La Juve affronta all'Allianz Stadium la Lazio nel positicipo serale di domenica 18 ottobre. In campo alle ore 20:45 e l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali in vista della settimana giornata. Per la suddetta gara il fischietto è Massa della sezione di Imperia, affiancato dagli assistenti Alassio e Berti. Nel ruolo di quarto uomo c'è Maresca, mentre Var e Avar: Meraviglia-Aureliano. Ed è proprio la designazione del Var a far storcere il naso ai tifosi bianconeri perché c'è un precedente negativo e legato proprio a una sfida contro i biancocelesti all'Olimpico.
I precedenti della Juventus con Massa: il bilancio dei bianconeri
I numeri dei precedenti tra la Juventus e l'arbitro Davide Massa mostrano un bilancio complessivamente favorevole alla formazione bianconera. Nei 35 incontri diretti dal fischietto di Imperia, la squadra torinese ha conquistato 22 vittorie, incassando cinque sconfitte e ottenendo otto pareggi. Restringendo l'analisi alle sfide contro la Lazio, il quadro cambia parzialmente e presenta un andamento più equilibrato. In otto occasioni con Massa alla direzione di Juve-Lazio, i bianconeri hanno ottenuto quattro successi, tre pareggi e una sconfitta. Quest'ultima è arrivata nella finale di Supercoppa italiana, terminata con il risultato di 3-2 a favore dei biancocelesti. Dati che accompagnano l'avvicinamento alla prossima sfida tra le due squadre, con l'attenzione rivolta anche alle decisioni arbitrali.
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