Massa alla Juve, designazione horror e arriva anche Meraviglia al VAR: ricordate Conceicao-Lazio?

Le designazioni degli arbitri in vista del prossimo turno di Serie A fanno riafforare precedenti e polemiche per episodi non sanzionati, soprattutto per quanto riguarda la Juve. I bianconeri saranno impegnati nella gara dell'Allianz contro la Lazio e Orsato ha scelto la direzione dell'incontro con Massa arbitro (per lui sarà la nona volta con le due squadre avversarie) e Meraviglia al Var. Ed è proprio quest'ultima scelta a far tornare alla mente l'errore commesso all'Olimpico nella passata stagione.

Le designazioni arbitrali di Juve-Lazio La Juve affronta all'Allianz Stadium la Lazio nel positicipo serale di domenica 18 ottobre. In campo alle ore 20:45 e l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali in vista della settimana giornata. Per la suddetta gara il fischietto è Massa della sezione di Imperia, affiancato dagli assistenti Alassio e Berti. Nel ruolo di quarto uomo c'è Maresca, mentre Var e Avar: Meraviglia-Aureliano. Ed è proprio la designazione del Var a far storcere il naso ai tifosi bianconeri perché c'è un precedente negativo e legato proprio a una sfida contro i biancocelesti all'Olimpico.