Convocati Juve per il Celta Vigo: la decisione su Celik e una novità per Spalletti

Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Cagliari, che per la Juve è già il momento di pensare alla prossima partita. Domani alle 21:00, infatti, la squadra di Spalletti affronterà il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League . Dopo la vittoria netta per 5-0 contro il NEC, i bianconeri vorranno portare a casa altri tre punti per rimanere in testa alla classifica della League Phase, ma non dovranno sottovalutare gli avversari. In vista del match, il club bianconero ha reso noti i convocati .

Juventus, i convocati per il Celta Vigo

Alla vigilia della partita di Europa League, la Juventus ha reso nota la lista dei convocati scelta da Luciano Spalletti. L'unica novità rispetto alla trasferta di Cagliari è la prima chiamata per Neto, che inizia così ufficialmente la sua seconda esperienza in bianconero. Il portiere brasiliano ha preso il posto dell'infortunato Grabara e andrà ad agire come alternativa a Vicario. Per il resto tutti confermati, compreso Celik, che nel corso dell'allenamento odierno si era allenato a parte.