Juve, perché devi puntare a vincere l'Europa League e azzerare Cagliari
Il pareggio di Cagliari, inciampo fastidioso, ma anche sfortunato, nella negatività generale che aleggia intorno alla Juve è stato trasformato in una sconfitta e pure disastrosa. Un processo vagamente autolesionista, tuttavia tipico di un ambiente che sta istericamente cercando di risolvere problemi complessi con soluzioni semplici e possibilmente immediate, così da frullare tre dirigenze e quattro allenatori in tre anni. E che, a ogni risultato negativo, rimette in discussione tutto, anche quello che, magari sette giorni prima, aveva deciso essere un punto fermo. Questo non significa che tutto funzioni bene e che la Juve, così com’è in questo momento, sia quella giusta. Tutt’altro. Ma solo con la calma e un minimo di continuità si possono iniziare a mettere i primi mattoni di una ricostruzione che necessiterà di molti miglioramenti e, inevitabilmente, un po’ di tempo. Cagliari, dunque, andrebbe azzerata nella testa della squadra. La partita di questa sera non deve essere il riscatto di quella di domenica, ma il secondo capitolo di una competizione iniziata con uno spettacolare 5-0 nella prima giornata. La Juve deve riallacciarsi alla partita contro il Nec e ritrovare quella concentrazione, quella determinazione e quell’approccio.
Europa League l'obiettivo più importante
Perché la Juve deve considerare l’Europa League l’obiettivo più importante della stagione: perché è un trofeo alla sua portata, perché vincerlo darebbe accesso diretto alla Champions, perché un trofeo in bacheca rivaluterebbe l’annata e consoliderebbe esperienza e consapevolezza a una rosa che ne ha bisogno. Se poi si vuole credere ai corsi e ricorsi storici, la Coppa Uefa, oggi Europa League, ha rappresentato una tappa importante per Juve nella nascita dei grandi cicli.
Quella del 1977 diede inizio al trionfale decennio trapattoniano, quella del 1993 fu il trampolino per la rosa che dal 1995 iniziò a dominare il mondo. Perfino quella del 1990 poteva essere l’incipit di qualcosa di grande, se la gestione di Zoff non fosse stata bruscamente e scioccamente interrotta. Insomma, quella coppa non è mai casuale nella storia bianconera.
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