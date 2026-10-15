Koopmeiners, ancora una chance: dove lo schiera Spalletti contro il Celta Vigo. Lontano dallo Stadium...

Un’altra amnistia. Un’altra investitura con cui provare ad anestetizzare i patemi esistenziali di un calciatore che, dal suo arrivo in bianconero, si è rassegnato ad abitare una parabola schizofrenica. Sospeso tra rarissimi e sporadici picchi e una deprimente quotidianità di anonimato. E dire che Spalletti , con Teun Koopmeiners , le ha provate proprio tutte . A livello umano, spronandolo a suon di urla sui prati della Continassa per poi addolcire la pillola con attestati di stima elargiti ai microfoni dei media; e tattico, provandolo in tutte le zone del campo. Dalla mediana alla trequarti, passando per quell’esperimento tanto controverso quanto efficace da braccetto sinistro nel trio difensivo. Soluzione che Xavi , fresco di esordio sulla panchina dell’Olanda, non ha disdegnato per nulla, dirottandolo direttamente al fianco di Van Dijk . Il risultato? Una prova matura e completa, con tanto di gol su punizione.

L'idea di Spalletti su Koopmeiners

Eppure Lucio non ne vuol più sapere di quel Koop ridimensionato e deresponsabilizzato. Un po’ perché sul centro sinistra - a differenza dell’anno scorso - non mancano le alternative arruolabili. Un po’ perché la coperta in mediana, con gli infortuni di Locatelli, Thuram e Owusu, è cortissima. Ma soprattutto perché resta fermamente convinto che l’olandese possa tornare quello dell’Atalanta solo se schierato nel cuore della mediana. “Lui sa fare più cose soprattutto se messo un po' più indietro, dove ha questa qualità nella visione di gioco - l’elogio di Spalletti prima del match col Cagliari -. Ha questi occhiali tridimensionali in cui riesce a vedere dietro la prima barriera. Riesce a dare ritmo alla palla, a dare indicazioni per la ricerca del gol. Noi però in difesa abbiamo Lucumi che sta facendo benissimo, Kelly che abbiamo costretto a star fuori ma che nel suo percorso con noi è stato molto positivo, come visto lo scorso anno. C'è il pensiero di gestirlo per fargli vedere le sue qualità. Koop è un regista basso che sa girare la squadra, sa prenderla per mano. Probabilmente ha sbagliato qualcosa ma non ho perso la fiducia nel vederlo gestire la squadra”.