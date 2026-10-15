Woltemade, chi sei? Certezza o Erasmus a Torino, esame Celta e la Juve si prepara al...reso dei conti

Woltemade, Spalletti ci punta ma la Juve cerca altro

Cosa sarà? Ma soprattutto: sarà qualcosa? Sono i punti interrogativi a fare il, verso una maglia da titolare dopo le mancanze di Cagliari. E sono i dubbi, poi, a insediarsi. A dare una direzione più contorta e più curiosa alla vigilia di Vigo, dove i bianconeri sentono finalmente e paradossalmente di aver ritrovato il tempo, il modo, il coraggio di osare. È che se in campionato il motivetto è già diventato quello della rimonta, il giovedì europeo ha iniziato a prendere le sembianze di un test costante, di un giro di maglie e di giostra in cui la squadra - anche per caratteristiche - si sente più in fiducia rispetto a certi "campacci" di Serie A. Motivazione banale:, perché di spazi ce ne saranno, le opportunità arriveranno, e saranno di quelle solamente da aggredire. L'Europa allora val bene un centro di recupero. Fisico - per chi ha giocato meno, vedi Cambiaso - e soprattutto mentale, per chi ha addosso la ruggine delle prime volte fallite, la pressione di chi non ha ingranato la marcia mentre gli altri hanno preso velocità e direzioni differenti. Non è semplice immaginare quel che passa nella testa del gigante tedesco, ma è estremamente chiara la situazione che sta vivendo: è una promessa disillusa, e come tale sente il peso di darsi una nuova dimensione, provando in tutti i modi a scrivere una storia differente da quella che tanti (ma non Spalletti) hanno già redatto per lui.

Ecco, il tecnico più degli altri ha fatto partire l'operazione ritorno. O meglio: l'opportunità di averlo a tutti gli effetti. A raccontarlo, un paio di particolari: quando l'ha chiamato per nome in conferenza, come a dargli un tocco più familiare; quando ieri mattina, sui campi della Continassa, è invece sceso in campo con lui, scatenandogli qualche sorriso a favore di telecamera. Sembra banale: non lo è. Non per il tedesco, almeno. Alla ricerca di una connessione con l'ambiente, di una rete, magari su azione, che possa fargli l'effetto certezza. E che possa spalancargli un orizzonte attualmente complicato anche solo da immaginare. La Juventus cercherà una soluzione a gennaio, un nuovo nove è stato promesso al tecnico dalla stessa dirigenza. Nick rischia perciò di avere già tra un po' la certezza di essere un reso, stile Amazon. Il rientro a Newcastle certificherebbe un nuovo fallimento, che non vuole e non può permettersi. Non adesso, almeno, sulla cresta dell'onda ormai finita, come le ali dell'entusiasmo che sono diventate sostanzialmente quelle di Icaro. Torino non è il sole, però. E volare non è nemmeno un obbligo: l'unico che ha, Woltemade, è quello di crescere giorno dopo giorno e di prendersi il suo spazio. Il suo senso logico all'interno di questa squadra. Se sarà un Erasmus, allora che torni a casa con quante più nozioni possibile.