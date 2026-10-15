Conceicao modello Salah, Spalletti ci crede: "Una leggenda, imparo da lui per diventare più forte"

Come si fa a scappare da lì: non sono mica i difensori avversari. Quelli sono agoni da campo, sui quali Chico detiene statistiche oggettivamente invidiabili. Tra duelli e dribbling riusciti, viaggia al 40% di media , che è di almeno tre punti superiore a Zhegrova , l'uomo con cui si contenderà quel fazzoletto di campo domenica, con la Lazio. Lo sa, naturalmente: ma tocca volare leggero pur sentendosi (ancora) messo in discussione. «Io mi sento molto bene qua, ho la fiducia di mister, compagni, direttori», ha sorriso. E a chi gli chiedeva di un futuro bianconero a lungo termine, l'ala ha stabilito la sua verità, quella da cui non vuole e non può scappare: «Voglio vincere, non si sta bene in questo club se non si vince. Sappiamo che l’esigenza è alta, dobbiamo migliorare i dettagli per raggiungere gli obiettivi e migliorare in ciò che sappiamo». Un messaggio al tecnico. Però pure ai compagni. E naturalmente in primis a se stesso, per uscire dall'altalena di risultati e prestazioni, tuttavia anche di emozioni. Dopo Cagliari, il rischio è quello di ritrovarsi ancora nel vortice, con l'ansia di trovare una soluzione immediata e perciò puntualmente affidata ai giocatori d'estro. Come Chico.

Conceiçao dopo Cagliari e il paragone con Salah: «Ho le qualità per diventare ancora più forte»

Che ne fa una questione di «dettagli», sì. Però pure di testa, di attitudine: «Lo scorso anno il Celta Vigo ha fatto molto bene in Liga, ora i risultati non sono in linea con la loro qualità, ma in Europa è un’altra cosa, giocano contro la Juve e vogliono dimostrare qualcosa. Dobbiamo essere all’altezza. Dobbiamo superare Cagliari, siamo la Juventus. E non stiamo bene dopo quanto successo ma questo ci deve dare più forza, per dimostrare che siamo più forti». Motivazione a parte, per il portoghese sarà effettivamente l'occasione di ristabilire la connessione con la squadra, provando a cancellare la prestazione in Sardegna (e il rosso con il Portogallo) e perciò ricominciando esattamente da dove aveva lasciato: la rete all'Atalanta, il più alto simbolo di quanto sia in grado di fare, e di quanto si stia mettendo in testa di poter garantire con regolarità.

Perché è questa roba qui, l'annoso discorso su Chico: il giudizio di un momento, cambiarlo quando le cose sono diverse. L'unico modo per dissipare i dubbi è aspettare che smetta di piovere: da regola, non può farlo per sempre. Soprattutto con qualità così alte. Del resto, ci sono passati persino i big. Uno su tutti? Salah. Allenato da Spalletti e citato in conferenza: «Io imparo da tanti giocatori - ha detto Chico -, Salah è una leggenda del calcio, con una carriera straordinaria. Io sono giovane, imparo dai più grandi per migliorare me stesso. Ho le qualità per diventare ancora più forte». Il non detto: non mi sottovalutate.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE