Attacco Juve: Zhegrova, il paradosso Europa e la Lazio all'orizzonte. Boga si candida, Ekhator...

Juve alla ricerca di nuove soluzioni in attacco: tra chi potrà presto darle dopo i rientri dagli infortuni e chi... potrà darle a metà. Per un Jeremie Boga che preme sull'acceleratore e potrebbe presto essere a disposizione di Luciano Spalletti, c'è un Edon Zhegrova che invece sta spingendo in termini di prestazioni ma potrà dare solo il suo contributo in campionato, essendo stato escluso dalla lista dell'Europa League. In mezzo quel Jeff Ekhator ancora oggetto misterioso ma il cui rientro si avvicina e che, chissà, potrebbe dare effettivamente qualcosa di diverso all'attacco bianconero.

Juve, sorpresa Boga Ieri, alla Continassa, la sorpresa è arrivata direttamente in campo: Jeremie Boga non si è limitato a lavorare a parte, ma ha preso parte a una buona fetta della seduta insieme ai compagni. Un segnale tangibile del miglioramento delle sue condizioni, anche se la Juventus ha scelto di non convocarlo per la trasferta europea di Vigo di questa sera. L’esterno ivoriano ha completato gran parte dell’allenamento col gruppo, dopo aver iniziato con un programma differenziato: un passo importante nel percorso di recupero dalla lesione di medio grado al bicipite femorale, emersa circa un mese fa dopo la partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il capitolo infortunio sembra ormai quasi archiviato.