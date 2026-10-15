Ve lo ricordate? Oggetto del desiderio Juve nell'era Comolli, ora vive da svincolato a 26 anni
Una carriera iniziata con aspettative altissime, up & down che ne hanno minato l'esplosione, la possibilità di arrivare alla Juventus e oggi, a 26 anni, è nella lista degli svincolati. Un'incredibile parabola discendente per quello che, all'unanimità, era considerato uno dei maggiori prospetti del calcio mondiale, e che è stato anche vicinissimo a vestire il bianconero: ve lo ricordate?
Jadon Sancho e l'esplosione al Borussia Dortmund
Si tratta, ovviamente, di Jadon Sancho. Cresciuto tra Watford e Manchester City, la svolta della sua carriera arriva con il trasferimento al Borussia Dortmund. Dopo l'avvio nel settore giovanile arriva prestissimo in prima squadra nella stagione 2017/18, dove colleziona subito 1 gol e 4 assist in 12 partite di Bundesliga. Da lì l'inglese ha continuato a crescere segnando la bellezza di 37 gol e fornendo ben 47 assist nelle successive tre annate. E questo contando soltanto il campionato tedesco. Numeri impressionanti, che a 21 anni lo avevano reso uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo.
Il trasferimento al Manchester United e l'inizio della fine
Qui arriva quella che con grande probabilità è stata la scelta che ha condizionato il resto della sua carriera. Nell'estate del 2021 accetta di trasferirsi al Manchester United, che lo acquista per 85 milioni di euro. Una cifra altissima, per un giocatore che però al tempo era valutato addirittura 100 milioni. In Inghilterra, però, non è riuscito a lasciare il segno, diventando uno dei tanti, costosissimi flop dello United degli ultimi anni. 12 gol e 6 assist in 83 presenze, ma soprattutto tante, tantissime critiche. Da qui Sancho ha cominciato a vagare in giro per l'Europa in prestito, alla ricerca di quella forma e condizione fisica ormai persa. Di nuovo al Borussia Dortmund, Chelsea, Aston Villa, tante esperienze ma mai convincenti. E pensare che in questo girovagare anche la Juventus era stata a un passo dall'acquistarlo.
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