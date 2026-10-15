Ve lo ricordate? Oggetto del desiderio Juve nell'era Comolli, ora vive da svincolato a 26 anni

Una carriera iniziata con aspettative altissime, up & down che ne hanno minato l'esplosione, la possibilità di arrivare alla Juventus e oggi, a 26 anni, è nella lista degli svincolati. Un'incredibile parabola discendente per quello che, all'unanimità, era considerato uno dei maggiori prospetti del calcio mondiale, e che è stato anche vicinissimo a vestire il bianconero: ve lo ricordate?

Jadon Sancho e l'esplosione al Borussia Dortmund Si tratta, ovviamente, di Jadon Sancho. Cresciuto tra Watford e Manchester City, la svolta della sua carriera arriva con il trasferimento al Borussia Dortmund. Dopo l'avvio nel settore giovanile arriva prestissimo in prima squadra nella stagione 2017/18, dove colleziona subito 1 gol e 4 assist in 12 partite di Bundesliga. Da lì l'inglese ha continuato a crescere segnando la bellezza di 37 gol e fornendo ben 47 assist nelle successive tre annate. E questo contando soltanto il campionato tedesco. Numeri impressionanti, che a 21 anni lo avevano reso uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo.