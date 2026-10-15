Juve-Lazio gara di solidarietà: al via la raccolta di Banco Alimentare Piemonte prima del match
In occasione di Juventus-Lazio, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20.45, l’Allianz Stadium ospiterà una raccolta alimentare straordinaria promossa insieme al Banco Alimentare del Piemonte. Un’iniziativa pensata per coinvolgere la comunità bianconera in un gesto concreto di condivisione, capace di raggiungere e sostenere migliaia di persone in difficoltà. L’appuntamento all’Allianz Stadium si inserisce nel programma di iniziative promosso dal Banco Alimentare del Piemonte e rivolto a cittadini, istituzioni, mondo economico, volontariato e società civile. Il percorso culminerà sabato 14 novembre 2026 con la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, quando migliaia di volontari saranno presenti davanti ai supermercati di tutto il Piemonte per invitare i cittadini a condividere parte della propria spesa con chi vive una situazione di fragilità. La raccolta - si legge nella nota - “nasce dalla convinzione che una grande comunità cresca quando ciascuno si sente corresponsabile del bisogno dell’altro. La Colletta Alimentare è, prima di tutto, un gesto educativo: un invito a trasformare la partecipazione e la vicinanza in un aiuto semplice e tangibile. Anche i partner Juventus sosterranno l’iniziativa attraverso donazioni autonome al Banco Alimentare del Piemonte. Felicia, Caffè Vergnano, Beretta e Balocco affiancheranno il Club in questo progetto solidale, rafforzando un impegno condiviso capace di generare un impatto ancora più significativo”. I tifosi potranno partecipare alla raccolta consegnando i prodotti alimentari ai volontari presenti presso i punti dedicati all’esterno dell’Allianz Stadium. I punti di raccolta saranno attivi in corrispondenza dei Gate B, C, D, F, G e K.In particolare, sarà possibile donare: caffè, latte, olio, pasta, biscotti, succhi di frutta, dadi da brodo, verdure in scatola tonno e carne in scatola, omogeneizzati frutta e pollo.
"Un piccolo contributo per un aiuto concreto"
I prodotti dovranno essere integri, non scaduti e non deperibili, preferibilmente confezionati in contenitori diversi dal vetro. La collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare del Piemonte si consolida da anni attraverso azioni concrete. Nei giorni gara e in occasione degli eventi ospitati all’Allianz Stadium, il Club, insieme al proprio caterer esterno, gestisce il recupero delle eccedenze alimentari prodotte nei bar e nei ristoranti dell’impianto, favorendone la redistribuzione e contribuendo a contrastare lo spreco alimentare.
Nel marzo 2026, inoltre, nell’ambito del Social Project della Uefa Youth League, 15 calciatori della Juventus U20 maschile hanno partecipato a due giornate di volontariato e sensibilizzazione: dalla selezione e dal riconfezionamento dei prodotti presso la sede del Banco Alimentare al supporto alla distribuzione presso una delle organizzazioni partner. Un’esperienza che ha avvicinato i giovani bianconeri alle attività della rete solidale e al valore della responsabilità verso la comunità. Con la raccolta straordinaria di Juventus-Lazio “questo percorso compie un nuovo passo e chiama l’intera comunità bianconera a diventare protagonista: un piccolo contributo individuale può trasformarsi in un aiuto concreto per tante persone”, si legge ancora.
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