Diretta Juve Europa League, contro il Celta a Vigo: formazione e risultato in tempo reale

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Juventus torna in Europa League. L'avversario dei bianconeri nella seconda giornata è il Celta Vigo, in un match tutt'altro che scontato e da non prendere sottogamba. L'obiettivo è chiaro: vincere ancora e rimanere in testa alla classifica della League Phase, dopo l'ottimo esordio contro il Nec. Spalletti in conferenza stampa l'ha detto chiaramente: "Dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in fondo possibile. Nella 'Champions 2' ci sono squadre che hanno attrezzatura e potenziale. Tipo il Celta Vigo". Tutti sono stati avvisati: si scende in campo per i tre punti.

18:55 La preview della partita

18:50 Giraldez, gli infortunati nel Celta Vigo e l'elogio alla Juve "Stiamo attraversando un periodo sfortunato per quanto riguarda gli acciacchi fisici e gli infortuni. Oltre a quelli di Miguel, Jones e Carl, ci sono stati quelli di Iago e Antañón, che sono appena tornati. Perdiamo Pablo per questa partita: ha subito un colpo che gli ha provocato un edema. Vedremo se Durán riuscirà a esserci domenica. Ieri Borja ha fatto un movimento sbagliato in allenamento e ha nuovamente accusato un fastidio al soleo. È un peccato, ma abbiamo una rosa ampia e lunga" - ha spiegato il tecnico in conferenza. Poi ha elogiato anche la Juve.