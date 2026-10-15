Diretta Juve Europa League, contro il Celta a Vigo: formazione e risultato in tempo reale

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Juventus torna in Europa League. L'avversario dei bianconeri nella seconda giornata è il Celta Vigo, in un match tutt'altro che scontato e da non prendere sottogamba. L'obiettivo è chiaro: vincere ancora e rimanere in testa alla classifica della League Phase, dopo l'ottimo esordio contro il Nec. Spalletti in conferenza stampa l'ha detto chiaramente: "Dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in fondo possibile. Nella 'Champions 2' ci sono squadre che hanno attrezzatura e potenziale. Tipo il Celta Vigo". Tutti sono stati avvisati: si scende in campo per i tre punti.
18:55
La preview della partita
18:50
Giraldez, gli infortunati nel Celta Vigo e l'elogio alla Juve
"Stiamo attraversando un periodo sfortunato per quanto riguarda gli acciacchi fisici e gli infortuni. Oltre a quelli di Miguel, Jones e Carl, ci sono stati quelli di Iago e Antañón, che sono appena tornati. Perdiamo Pablo per questa partita: ha subito un colpo che gli ha provocato un edema. Vedremo se Durán riuscirà a esserci domenica. Ieri Borja ha fatto un movimento sbagliato in allenamento e ha nuovamente accusato un fastidio al soleo. È un peccato, ma abbiamo una rosa ampia e lunga" - ha spiegato il tecnico in conferenza. Poi ha elogiato anche la Juve.
18:40
La conferenza di Spalletti
I temi affrontati da Spalletti alla vigilia del match sono stati tanti: le scelte di formazioni, l'elogio al tecnico avversario, il commento sulla squalifica post Cagliari-Juve, l'importanza di andare avanti in Europa League e tanto altro. QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA.
18:30
I dati e le statistiche sul match
Gli Opta Facts su Celta Vigo-Juve:
18:25
Il "caso" Kelly e perché può giocare
Niente allarmismi o pericoli di sconfitta a tavolino, Kelly potrà scendere regolarmente in campo in Celta Vigo-Juventus, nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Ma l'inglese non era stato espulso nell'ultima partita di Champions Leaguegiocata dai bianconeri nella passata stagione contro il Galatasaray? Sì, ma potrà comunque giocare, nonostante si sia sviluppato sui social il "caso" delle due giornate. QUI SPIEGATO IL MOTIVO.
18:15
I convocati contro il Celta: la decisione su Celik
Alla vigilia della partita di Europa League, la Juventus ha reso nota la lista dei convocati scelta da Luciano Spalletti. Una novità rispetto alla trasferta di Cagliari è la prima chiamata per Neto, che inizia così ufficialmente la sua seconda esperienza in bianconero. Il portiere brasiliano ha preso il posto dell'infortunato Grabara e andrà ad agire come alternativa a Vicario. Sciolti i nodi intorno a Celik, che si è allenato a parte nell'ultimo allenamento. QUI TUTTI I CONVOCATI.
Il Celta Vigo ospiterà la Juventus giovedì 15 ottobre, in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League. La partita si giocherà in Spagna, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. I bianconeri saranno chiamati a confrontarsi con la formazione galiziana in una sfida importante per il cammino europeo. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
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