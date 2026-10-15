Save the Children lancia la Campagna Emergenza fame

Ancora oggi nel mondo, quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione. È sempre la malnutrizione che, nei primi anni di vita, può causare danni irreversibili alla salute e allo sviluppo dei bambini. Eppure, solo uno su tre riceve le cure nutrizionali di cui ha bisogno, mentre conflitti, povertà, crisi climatica e tagli agli aiuti impediscono a milioni di famiglie di sfamare i propri figli.

Dare il proprio, anche piccolo, contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini è semplice: basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e fare la propria donazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Calcio Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dagli allenatori della Serie A Enilive che ancora una volta sono schierati in prima fila.